El acusado de la golpiza al parrillero quiso evitar su captura a las patadas

Mientras la salud de Eduardo “Tata” Muñoz sigue siendo crítica, al margen de que atraviesa horas de estabilidad en todos su parámetros clínicos, un testimonio reforzó ayer la hipótesis de que el acusado de fracturarle el cráneo a trompadas, además de ocasionarle el desprendimiento del globo ocular izquierdo, tendría conocimientos de un arte marcial, en este caso el taekwondo, disciplina que habría practicado durante muchos años.

La mujer, de nombre Alicia, mencionó que escuchó una serie de gritos y que, cuando salió a la puerta de su casa, lindera al comercio de la víctima, vio como el sospechoso lanzaba patadas de una forma que le llamó la atención.

“Me dije, este sabe algo. A un vecino, con la punta de la zapatilla, cuando intentó agarrarlo, casi se la da en medio de la cabeza. Pero con la punta. Me llamó la atención”, destacó.

El dato es muy significativo, porque en la audiencia de indagatoria, la fiscal María Cecilia Corfield, a cargo de la investigación del caso, preguntó si practicaba alguna disciplina deportiva, a lo que el imputado, identificado como Leandro Ismael Martínez (35), contestó que “no”, según refirieron fuentes de tribunales.

A esta altura de la pesquisa, que es incipiente, se especula con la posibilidad de que esa afirmación, de carácter negativo, haya sido una recomendación de su abogado defensor, con la intención de no complicar aún más su situación procesal, porque es sabido que, los conocedores en el arte de golpear, pueden tener cargos más gravosos, porque deberían representarse el daño que le pueden ocasionar a sus víctimas.

Alicia, demás está decir, expresó sorpresa cuando tomó conocimiento de lo que le había pasado al comerciante.

“El negocio siempre está lleno de gente, pero todo es muy tranquilo. Jamás hubo problemas”, mencionó extrañada.

“Me estaba depilando las cejas cuando empecé a escuchar ruidos y después gritos de ´asesino´, ´asesino´. Por eso salí y vi el revuelo de gente. No entendía nada y no sabía quién era el que estaba tirado en el piso”, añadió.

“Cuando lo supe, me quería morir. ´El Tata´ es supertrabajador, buena persona. A mi me ayudó cuando se me prendió fuego la casa. Me prestó una habitación”, recordó.

Respecto del señalado como autor de la agresión, Alicia manifestó que “lo querían linchar. A uno lo vi con un palo y al hijo de ´El Tata´ con una especie de rama enorme. Después aparecieron más personas del barrio y pasó lo de la patada al vecino. Igual lo terminaron agarrando”, concluyó.

Cabe recordar que Martínez está sospechado de ser autor del delito de tentativa de homicidio agravada por alevosía.

Es que, de acuerdo al planteo fiscal, primero le pegó a Muñoz con una pala y, cuando estaba en el piso, siempre en base a la imputación penal, le quebró el cráneo a trompadas, le desprendió un ojo de la cara y le fracturó el tabique nasal, entre otros huesos.

un misterio

Todo pasó el sábado, por razones que se desconocen, en la calle 162 Sur entre 18 y 19.

Sobre el estado de salud del comerciante, Ricardo Baudino, director del hospital Mario Larrain de Berisso, expresó que “se encuentra internado en terapia intensiva, ventilado y con un cuadro de estabilidad, dentro de la gravedad de las heridas que sufrió. Su pronóstico sigue siendo reservado”.

“El paciente se encuentra internado en terapia intensiva, ventilado y con un cuadro de estabilidad, dentro de la gravedad de las heridas que sufrió. Su pronóstico sigue siendo reservado”

Ricardo Baudino Director del Hospital Larrain