Sorprendió el partido inaugural que quiebra una tradición de 16 años

Por primera vez en 16 años, el partido inaugural del Mundial no estará protagonizado por el equipo anfitrión y quienes romperán el fuego serán Países Bajos y Senegal.

Inicialmente se pensó que Qatar y Ecuador inaugurarían la copa del Mundo 2022 pero por una razón de marketing la FIFA quiebra una tradición de varios años.

Después del sorteo para la conformación de los grupos, todos esperaban que Qatar vs. Ecuador fuera el encuentro inicial. Incluso Gustavo Alfaro, el entrenador argentino del seleccionado ecuatoriano, hizo un comentario sobre lo especial que resultaría ser protagonista de ese enfrentamiento de apertura de la Copa del Mundo. "Todos van a estar pendientes de ese partido"

Pero en la noche argentina del viernes, madrugada de Doha, cuando FIFA anunció oficialmente los horarios del Mundial, sorprendió que no fuera Qatar vs. Ecuador el primer partido de todos, sino el otro encuentro de su grupo en el día: Países Bajos vs. Senegal, que tendrá lugar a las 7 de la Argentina del lunes de 21 de noviembre, en el estadio Al Thumama. Qatar vs. Ecuador se desarrollará en esa misma jornada, pero empezará seis horas más tarde, a las 13, en el estadio Al Bayt.