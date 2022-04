Delincuentes “todoterreno”: le fracturaron la muñeca por una bicicleta

Ni remotamente Antonella (30) hubiese presagiado que después de haber compartido un ameno encuentro con amigas, en la casa de una de ellas en Tolosa, su regreso en bicicleta hacia su barrio en San Carlos iba a depararle tamaño disgusto.

Es que luego de desoír los consejos para que el viaje de vuelta a su vivienda fuera en un remís, por claros motivos de seguridad, debido a que ya era de madrugada, se topó con un grupo mixto de jóvenes ladrones.

Fue en 44 y 135, paradójicamente frente a la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario. Pero poco les importó a la banda que la desapoderó de su moderna bicicleta.

No sólo eso: el episodio además le causó una grave lesión en su muñeca derecha, por la que incluso debió ser intervenida quirúrgicamente.

“ME VIERON Y DIERON LA VUELTA”

En la tarde de ayer, la damnificada del salvaje asalto se encargó de aclarar ante EL DIA que el hecho sucedió hace ya algunos días, cerca de las 2 y media de la mañana.

Pero recién trascendió en las últimas horas debido al posteo que subió en Facebook para viralizar el caso y poder además cobrar la póliza que tiene con una compañía aseguradora “por la bicicleta que me robaron”.

Consultada sobre las circunstancias en que le arrebataron su bicicleta, del tipo todoterreno con cambios y que dijo haberla comprado 10 meses antes, relató que “fue cuando volvía de la casa de una de mis amigas en Tolosa y en 44 y 135 me encontré de frente con cuatro muchachos y una chica, que circulaban en tres motos y a cara descubierta”.

Cuando Antonella ya creía que los había perdido de vista, instantes después tuvo nuevamente frente a ella al mismo grupo.

“Me vieron y dieron luego la vuelta para venir a robarme la bici”, señaló.

Al respecto, contó que “uno de estos pibes, que tendrán entre 18 y 25 años, se me acercó y en plena marcha mía me pateó una rueda y de ese modo caí enseguida al piso”.

El brusco golpe contra el pavimento provocó que Antonella sufriera la fractura de la muñeca de la mano derecha. Y reveló que no conformes con quitarle la bicicleta “uno de los ladrones me apuntó con un arma de fuego y me exigía que le diera también mi teléfono celular”.

“Le dije que no lo tenía, pero me revisaron igual los bolsillos. Lo llevaba oculto en mi corpiño, pero por suerte no se dieron cuenta”, completó.

Una vez que vio escapar a los asaltantes con su bicicleta, precisamente sacó su celular para avisarle a una de las amiga con la que había compartido el encuentro un rato antes.

En esas circunstancias, mientras se comprometieron en salir en auto para ir a buscarla, dos cadetes de la Escuela del Servicio Penitenciario “salieron a traerme un vaso con agua y llamaron al 911”, reveló Antonella.

“Hasta que llegó mi amiga y me levó al hospital Italiano, donde me atendieron en la Guardia, quedé internada y a las 6 de la tarde del mismo día me operaron”.

Para dar idea de la complejidad de la lesión sufrida, indicó que “me tuvieron que poner una placa de titanio con tres tornillos. Y tengo que estar un tiempo con el vendaje”.

“LA PUBLICARON EN FACEBOOK”

En medio de su proceso actual de recuperación física y anímica por el asalto que además le generó sufrir un accidente, Antonella se enteró que sus asaltantes subieron un posteo en Facebook para ofrecer a la venta la bicicleta que le robaron.

Es más: también está al tanto de que los delincuentes intentan comercializarla a un precio de “10.000 pesos”.

Una cotización muy por debajo de lo que establece el mercado, teniendo en cuenta que un rodado similar “vale nueva 40.000 pesos”. Y acotó que “la mía era bastante nueva, ya que tenía sólo 10 meses”.

La joven realizó un gesto de alivio cuando recordó que “por suerte la tenía asegurada, porque soy consciente de que actualmente hay muchos robos de bicicletas”.

Pese a que en poco tiempo más podrá tener otra bicicleta, por la suma que le abonarán por su póliza, en cambio será complejo para ella despojarse del miedo al salir otra vez a circular por las calles.

En cuanto a la banda que la asaltó, pese a exponerse con la publicación de ese rodado, sigue libre.

Cabe mencionar que la damnificada informó que efectuó la denuncia policial por el robo.