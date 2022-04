AUDIO. "Cara de verg...": grabaron a profesor de inglés insultando a alumnas de 12 años en La Plata

"Tenemos miedo que le haga algo a alguna de nuestras hijas". Ese es el temor, sumado a la indignación, con el que un grupo de madres de alumnos de primer año de segundario en la Escuela N° 54 de La Plata denunciaron el trato que un profesor de inglés tiene durante clases.

Según relatan las madres, esta era la segunda jornada que concurría el acusado al establecimiento ubicado en 122 entre 603 y 604. "Fuimos a hablar con la directora esta mañana -entre ellas la mamá de la nena insultada en el audio-. Nos manifestó que ella estuvo de carpeta médica y que la preceptora, que ayer estuvo a cargo de los pasillos en el establecimiento, no escuchó nada".

"La próxima será el jueves de la semana que viene y con la directora presente en el aula". Pero lógicamente lo consideran insuficiente. "Tenemos miedo que le pueda pasar algo mucho más grave a nuestras hijas. Según los hicos, el tipo venía agresivo desde la primer clase y ayer pasó lo que pasó".

Sobre el audio, las mamás explicaron que fue una alumna quien ante la seguidilla de insultos, tomó un teléfono y registró el momento.

EL AUDIO LAPIDARIO

"Tres, cuatro, seis, siete, y en aula de veinte. A la mitad le tuve que llamar la atención. Y vos te hacés la loca porque decís cara de la verg... ¿¡Cuántos años tenés'!?", dice el supuesto profesor en el comienzo.

La alumna no se queda atrás y decide responderle: "Tengo 12 años y esta nena tiene nombre".

"Te estás comportando como una nena y todos los derechos que tenés no valen si no sos responsable...." (sigue) y dispara "me estoy preguntando si tenés que estar acá o en una escuela especial".