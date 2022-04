El Blue, en alza: superó los $200 y volvió a subir el riesgo país

El dólar blue se despertó esta semana de su larga siesta cambiaria y en el Gobierno empiezan a preocuparse: solo en cuatro días se disparó siete pesos (un 3,5 por ciento), desde los 195 pesos que cotizaba el lunes a los 202 pesos de ayer, en la que fue la tercera suba consecutiva. También cruzaron la barrera de los 200 pesos los llamados dólares financieros, como el MEP y el contado con liqui (CCL), que escalaron un 4,7 por ciento. Y en ese marco, las acciones argentinas en Wall Street se hundieron hasta un 9 por ciento, lo que empujó a un repunte del 2,9 por ciento en el riesgo país.

“La paz cambiaria que se inició hace un mes con la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) empieza a quebrarse”, advertían ayer analistas del mercado y que la situación enciende luces de alarma en la Rosada, que hasta aquí pudo mantener a raya las cotizaciones paralelas, en parte gracias a la suba de las tasas en pesos y a los buenos resultados financieros que le permitieron cumplir con las primeras metas impuestas por el FMI.

Varios factores confluyen en este nuevo salto cambiario. El contexto internacional (la inminente suba de tasas en Estados Unidos que aprecia el dólar a nivel mundial), pero también la galopante suba de precios en las góndolas locales, el deterioro de los números fiscales y un Banco Central que sigue sin poder acumular un buen margen de reservas.

“En los últimos no tuvimos días no hemos tenido ni una sola buena noticia: el Central está perdiendo dólares en el mejor trimestre del año, la meta de reservas se cumplió gracias al desembolso del FMI, la meta fiscal se alcanzó con una maniobra contable, el gasto público sigue aumentando (se anunciaron bonos para paliar la inflación) y la única salida parece ser un mayor endeudamiento con títulos indexados. Además, la crisis política enrarece aún más el clima financiero y de expectativas”, alertaban ayer desde la consultora GMA Capital.

Junto con el blue, también los dólares financieros “se despertaron de un sueño profundo” tras haber tocado los 230 pesos antes del acuerdo con el FMI. “La baja sorprendió a varios extendiéndose por un tiempo mucho mayor al esperado. Sin embargo, los drivers que impulsaron en un principio la baja se van revirtiendo y se encienden varias alarmas”, sumaron desde Portfolio Personal de Inversiones, donde además observaron que “la lucha interna de la coalición gobernante no coopera. Ajustes tarifarios menores a los necesarios y nuevos “IFEs” son algunas de las medidas consideradas para aliviar a la población, pero tienen su contracara en un mayor gasto público que no se sabe cómo se financiará”. Algo que, por otra parte, obligaría a “recalibrar” las metas con el FMI.

Para el analista financiero Christian Buteler, el blue, que estiró su brecha con el oficial al 77 por ciento, podría haber entrado en una nueva tendencia alcista con techo incierto: “Creo que la banda $190-$200 es un piso, en los próximos días debería empezar a subir y moverse al ritmo de la inflación. No es sostenible un dólar estable o a la baja con estos niveles de suba de precios. No están dadas las condiciones para que los tipos de cambio alternativos sigan cayendo, en los próximos días deberíamos ver un dólar recuperando algunos puntos de los que no subió este año”, vaticinó.