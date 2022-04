VIDEO. Bautista Kociubinski: "Este momento lo busqué y lo soñé mucho"

(Santa Fe.- Enviado Especial)

Bautista Kociubinski vivió una noche feliz en Santa Fe. Marcó en tiempo de descuento el golazo para conseguir resultado que le sirvió para que se equipo se asegurase la clasificación a cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

Cuando le preguntaron si era el día más feliz de su corta carrera, dijo que "este momento lo busqué y lo soñé mucho. Es una alegría enorme y una satisfacción enorme porque siempre me imaginé cómo sería hacer un gol en Primera y lo pude lograr. Además sirvió para que el equipo se clasificara a cuartos de final".

"Después de los entrenamientos me quedo con Zapio (Franco Zapiola) y otros chicos más pateando tiros libres. Cuando Pitana lo cobró no dudé en pedirlo. Me tenía fe", dijo sobre la seguridad con la que tomó la pelota en ese momento.

Del tiro libre y la demora para la ejecución, explicó que "contra Central Córdoba tuve una jugada parecida y patee al arco y me apuré. Le pegué a la pelota y rebotó en la barrera. Me agarró en Pirata Czornomaz y me dio algunos consejos. Entre ellos que no me apure. Me acordé de eso y medí bien tomé mi tiempo y me concentré. Por suerte fue gol".

"Estamos para seguir peleando partido a partido, ser copetitivos y confiar en nuestras posibilidades. Después el tiempo dirá para qué nos alcanza", se ilucionó.