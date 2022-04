Jorge Lanata dio el “sí” con la platense Elba Marcovecchio: “Quiero estar con ella para siempre”

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio son marido y mujer. Tras su boda, el periodista se mostró feliz por la unión civil y la ceremonia religiosa. “Me caso porque nos encontramos y porque quiero estar con ella siempre”, expresó.

Conmovido, señaló que “muchas veces no se trata de buscar el amor sino que uno encuentra por azar. Me encontré con Elba. Creo en dios pero no soy católico practicante, pero ella sí y decidimos casarnos”.

Por su parte, la platense se mostró muy emocionada: “Casarse es un proyecto de vida, es elegirse para el resto de la vida. Jorge apareció en mi vida y desde ese instante fui más feliz y es lo que quiero para el resto de la vida”.

La abogada señaló que los chicos quisieron participar: “Los míos estaban felices. Valentino le entregó los anillos a Jorge y Allegra es un poco más tímida y le dio un poco de verguenza, pero ellos están felices porque lo aman a Jorge”. “En mi caso tengo a Bárbara y a Lola y estaban muy felices”, aseguró el periodista.

FEINMANN Y CHANO, ENTRE LOS INVITADOS

La cita es en El Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz. Fueron los novios quienes se ocuparon de cerca de todos los preparativos. En un principio, habían decidido hacer una celebración pequeña, con 50 invitados, pero finalmente decidieron ampliar la lista a 120.

Entre los colegas de Lanata invitados al convite se encuentran Rodolfo Barili, Eduardo Feinmann, Luciana Geuna, Diego Leuco, Luis Majul, Romina Maguel, Marina Calabró y Gabriel Levinas. También figuran en la lista de invitados el legislador Martín Tetaz, Yanina y Diego Latorre, Mariana Fabbiani y Chano Moreno Charpentier, quien estuvo hasta hace algunos días en una clínica en Entre Ríos