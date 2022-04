Por las nubes y variados: los precios de la carne y la verdura

Comparados los precios actuales de la carne y las verduras con los marcados en otros momentos del año en curso, las variaciones son notables. Los valores de los productos derivados del ganado vienen subiendo al compás de la inflación desde enero último, mientras que los vegetales van y vienen según sea la estación o afecten o no las contingencias climáticas (lluvias, sequías y temperaturas extremas). EL DIA realizó un recorrido por locales de ambos rubros tanto del Centro de la Ciudad como de barrios de la periferia y, contrariamente a lo que se observaba hasta hace un tiempo, “alejarse” no necesariamente ayuda a encontrar alimentos frescos más baratos.

En el caso de los cortes cárnicos, el diario publicó en febrero una lista de precios que ya pasó al olvido. Con la aclaración de que se trata de montos que muestran siempre variantes muy pronunciadas entre comercio y comercio, por entonces el kilo de asado valía aproximadamente 590 pesos; el vacío, 760 pesos; el matambre, 830 pesos; y la nalga, 780 pesos. Otros números, con distintos aumentos en el medio, son los actuales, pues el kilo de asado puede conseguirse desde 760 hasta 1.600 pesos; el vacío, desde 860 hasta 1.800; el matambre, desde 980 a 1.800 pesos; y la nalga, de 960 a 1.700 pesos.

Además, el mercado de las carnes ofrece otros cortes, ya considerados de “lujo”, como el peceto, que se encuentra en los mostradores desde 950 a 1.800 pesos, o el lomo, cuyo valor tiene un rango de entre 1.200 y 2.200 pesos (en el último caso piezas de más de un kilo).

Por otra parte, están las diferencias de costos según los locales donde se realicen las compras diarias. En una carnicería de la zona de la terminal el kilo de asado se vende a 1.590 pesos; la nalga, a 1.690 pesos; la carne picada común, a 980 pesos (la especial es de un corte elegido por el cliente); el peceto, a 1.890 pesos; el vacío, a 1.790 pesos; el matambre, a 1.790 pesos; el lomo, a 2.250 pesos (uno de 1,200 kilo); cuadrada, a 1.490 pesos. Otro local, en cambio, también situado dentro del casco urbano platense, ofrece el kilo de asado a 760 pesos; la nalga, a 960 pesos; la picada común, a 730 pesos; el peceto, a 950 pesos; el vacío, a 860 pesos; el matambre, a 980 pesos; el lomo, a 1.180 pesos; y la cuadrada a 860 pesos. También se consultó un local del mismo rubro pero de un barrio de Los Hornos, donde el kilo de asado se vende a 1.490 pesos; la nalga, a 1.390 pesos; la picada común, a 890 pesos; la especial, a 1.050 pesos; el vacío, a 1.690 pesos; el matambre, a 1.690 pesos; el peceto, a 1.390 pesos; y el lomo, a 1.590 pesos.

No hay carnicería de la Región donde abunden los consumidores -como solía suceder hasta unos años atrás-, que adquieran mercadería para llenar el freezer. Coinciden en esos locales en que, frente a aumentos que se registran a veces semana por medio, “se lleva lo justo para lo diario”.

En ese sentido, Cristhian, empleado de un local en la zona de 60 y 137, precisó que “el último aumento se registró hace dos semanas” y agregó que estos días tampoco son los de mayor venta. “Es fin de mes, y siempre cae un poco cuando la mayoría de la gente no cobró”.

Cerca de la Estación de Trenes, sobre diagonal 80, Ismael, el encargado de una carnicería muy concurrida por vecinos de diversos barrios remarcó que en ese lugar no se perdieron muchos clientes porque tratan de “acomodar” los precios, pero que, no obstante, ya no se realizan las grandes compras de antes. “Pasa que los valores dieron un salto muy grande el lunes de la semana pasada, con aumentos que fueron de entre 80 y 120 pesos según el corte”, afirmó.

Por su parte, José Adolfo, con carnicería en la zona de 3 y 45, sintetizó: “Está todo muy desequilibrado, y la gente no deja de preguntar precios y comparar calidad. Solamente lleva para el consumo inmediato”.

Los valores de los vegetales, desorientan

El caso de los vegetales desorienta todavía más a los consumidores. En ese rubro, los precios no sólo presentan cambios muy tajantes entre local y local -aun dentro del mismo barrio- sino que se modifican semana a semana o cada dos o tres días. Varios son los ejemplos de esas variaciones, como el tomate, la lechuga, la espinaca, la acelga y el zapallito; toda mercadería fresca que se ofrece a valores muy dispares y fluctuantes: durante quince días están por las nubes y luego bajan y se estancan durante un tiempo.

Otro hecho que tampoco se entiende al adquirir hortalizas es que gran parte de la oferta se produce en la Región, con un gran ahorro, por caso, de fletes, que sí deben incorporar en los costos, por caso, los productores de otras zonas del país.

Aquí se recuerda lo que costaba hace unos meses el par de vegetales más consumido en las mesas: el kilo de tomate, en enero -plena temporada de la cosecha local-, se llevaba por alrededor de 350 pesos, mientras que el de la lechuga escaló también en esos días, pues se fue a aproximadamente 580 pesos.

Ahora, el kilo de lechuga se encuentra entre 250 y 300 pesos, y el de tomate, entre 150 y 180 pesos.

Otros valores actuales para las compras en las verdulerías, también entre locales céntricos y barriales, son: brócoli entre 80 y 150 pesos (en este caso depende mucho el tamaño de la unidad); la acelga, entre 120 y 200 pesos el atado; los zapallitos, entre 150 y 170 pesos el kilo; y con la cebolla suele coincidir los comercios en 70 pesos el kilo.