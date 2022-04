Facultad de Medicina: polémica por las cursadas virtuales en el inicio del ciclo 2022

A contramano de lo que sucede en el resto de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde facultades y dependencias retoman presencialidad que habían suspendido durante la pandemia, estudiantes de Medicina aseguran que en esa unidad académica siguen cursando a la distancia y que solo aquellos que transitan el último año de la carrera realizan prácticas en contacto con pacientes. Mientras, se estima que de unos 33.000 alumnos, al momento de publicarse esta nota más del 85 por ciento todavía no había arrancado y entre los que empezaron -alrededor de 5.000, del primer año- lo hicieron de forma virtual o híbrida (entre presencial y remota). Recién la semana que pasó, obligada por el proceso electoral que convocó a las urnas al claustro estudiantil, la facultad recuperó algo del movimiento que, por ejemplo, no tuvo durante el curso de ingreso: como en 2021, los más de 8.000 nuevos inscriptos que este año se anotaron a las distintas carreras que se dictan en 60 y 120 siguieron esa instancia sin moverse de sus casas.

La paradoja no pasó desapercibida y se instaló la polémica: “Abren la facultad para votar, pero seguimos sin poder cursar”, protestaron por ejemplo desde la agrupación Vientos de Abajo (Patria Grande) que junto a Unite (PCR) integra el frente que tiene la minoría del claustro estudiantil y que en 2018 acompañó la candidatura del decano Juan Ángel Basualdo Farjat, que este año va por la reelección.

“Van a confiar en profesionales que se están formando a través de una computadora”

Ahora, el consejero directivo por Vientos de Abajo, Joaquín García, planteó que “hay bastante descontento en la facu, la calidad de la enseñanza está dejando mucho que desear” y pintó un cuadro de situación con el que también coincidieron algunos profesores consultados por este diario.

García, que transita ya la Práctica Final Obligatoria (PFO) -paso previo para la obtención del título de médico-, contó que antes de la pandemia “iba una o dos veces por semana a los hospitales. Auscultaba pacientes, veía placas de tórax, leía electrocardiogramas, sabía tomar la tensión arterial para tener registros de signos vitales”, cuestiones fundamentales para el ejercicio profesional que, dijo, le significaron una base importante para las habilidades que requiere la PFO. Pero desde la pandemia, y todavía hoy, “solo se realizan las prácticas finales, lo que implica que recién vemos al primer paciente en el último año de la carrera. Eso afecta la vida de las personas que el día de mañana van a confiar en profesionales que se están formando a través de una computadora o un teléfono”, advirtió García, y reclamó “debatir lo que está pasando para que los profesionales que salen de la facultad estén a la altura de las circunstancias”, pues, alertó, “sin prácticas y sin presencialidad es muy difícil lograr una formación de calidad”.

“En la facultad llevamos más de dos años sin presencialidad plena”

Por poner un ejemplo, la situación afecta a los estudiantes de primer año que cursan Histología y Anatomía, dos materias troncales de la carrera. “En la facultad llevamos más de dos años sin presencialidad plena. El único contacto con el paciente lo tienen los ayudantes de cátedra, que filman el material para después subirlo al campus virtual que los alumnos consultan en sus casas. Y consideran a esa como una clase híbrida. Lo cierto es que en Medicina todavía no hay nada: la mayoría de las cursadas no empezaron y cuando lo hagan, al menos en el inicio, no serán presenciales”, aseguraron a EL DIA desde una de esas cátedras.

En tanto que desde las materias de Infectología y Transplante, la profesora Marisa Cobos explicó que la modalidad de las cursadas queda a criterio de cada docente: “Hay materias que necesitan actividades prácticas y otras en las que la práctica es menor”, dijo, y aclaró que “la virtualidad quedó como una herramienta importante para aquellos trabajos en los que en verdad no es necesario estar en forma presencial”. En ese sentido, contó que en el caso de Infectología hay actividades que serán netamente presenciales, algunas híbridas y otras virtuales. Cobos cerró su idea valorando la virtualidad, que “trajo algunas comodidades”, pero que en una carrera como Medicina “no podrá ser utilizada al 100 por ciento debido a que hay actividades prácticas que requieren estar con el paciente”.

Desde el Rectorado confirmaron que en la mayoría de las facultades “la norma es la presencialidad prácticamente total” y que en Medicina “no empezaron las cursadas regulares, que comenzarán en los primeros días de abril”. En cambio, sí se desarrolló el curso de ingreso “de forma virtual, teniendo en cuenta que cuando se definió, allá por febrero, no estaba tan claro que la pandemia iba a permitir la presencialidad”, dijeron en la UNLP, donde estimaron que las cursadas regulares también en Ciencias Médicas tendrían “la presencialidad como norma y se espera que la virtualidad sea un complemento para casos especiales”.

Mientras, Joaquín García insistió en que la presencialidad plena en 60 y 120 “sigue ausente”. Y agregó que materias como Biología, de la que él es ayudante, seguirán siendo “totalmente virtuales” y que otras de años superiores tendrán actividad presencial “de vez en cuando”. Consciente de la superpoblación que hace años coloca a la facultad de Ciencias Médicas entre las más populosas de la UNLP, el estudiante se preguntó qué falta para garantizar una presencialidad completa: “¿Espacio, presupuesto, docentes? No sabemos cuál es la razón por la que no volvemos, si seguimos siendo cuidadosos por la pandemia o qué es lo que pasa. Todo es discutible, pero el agravante es que no hay lugar para el debate”.

Cabe resaltar que este diario transmitió la inquietud a voceros del Decanato de 60 y 120, donde simplemente se limitaron a decir que la situación “no” necesita ser aclarada. Docentes y alumnos creen que sí.