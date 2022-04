“El gol me da más confianza”

Para Aaron Spetale el del sábado será un partido que no olvidará nunca más. Sin dudas que ese 3-3 de Estudiantes en su visita a Godoy Cruz fue un empate que no le dejó demasiado al equipo pero sí a este delantero rosarino de 21 años, que en Mendoza marcó su primer gol en la máxima categoría del fútbol argentino.

El reloj marcaba los 27 del segundo tiempo cuando llegó un centro del punto del penal desde la izquierda por intermedio de Emmanuel Mas. Allí estaban el arquero Juan Espínola y uno de los centrales del Tomba. Nada indicaba que la jugada podía terminar como terminó. Pero el olfato del goleador, la materia diferente con cualquier otro futbolista, lo llevó a seguir la jugada. Y el que lucha tiene premio. Él lo tuvo. Dudó el arquero, se durmió el defensor y el pibe que el año pasado se cansó de hacer goles en Reserva empujó la pelota antes que los dos jugadores mencionados para el segundo empate.

Antes de irse del estadio mundialista Malvinas Argentinas, Aaron Spetale habló a solas con este medio y además de relatar su gol hizo un balance del momento que está atravezando, lo difícil que es ser titutlar en un plantel con tantos jugadores de experiencia y de sus ilusiones de poder tener minutos en la Copa Libertadores, la que vio tantas veces por la televisión y hoy le toca ser uno de los protagonistas. Ante la ausencia segura de Mauro Boselli y la posible de Leandro Díaz, no sería descabellado pensar en él, y mucho más teniendo en cuenta que por el juego de Ricardo Zielinski la presencia de un delantero de área parece ser imprescindible.

-Imagino que contento en lo personal, pero con otro sabor en cuanto a lo grupal por cómo se dio el partido.

-Sí, sí. Nosotros practicamos en la semana para ganar el partido. Fuimos convencidos para traernos los tres puntos a casa, que eran importantes para seguir ahí arriba. Pero lo bueno es que no se perdió. Eso es importante también porque seguimos en lo más alto.

-¿Cómo se explica el partido, porque tuvo de todo?

-En su momento no pude ver la jugada del penal. Estaba en la otra punta. No sé si fue o no. Por lo que se vio adentro de la cancha no lo sentimos así. No vimos penal en ese momento. Estuvimos tres veces en deventaja y lo pudimos remontar. Eso habla bien del equipo, que no se rinde y tira siempre para adelante. Por eso lo pudimos empatar.

-Zuqui decía que en la cancha nadie vio penal y remarcaba cuestiones del VAR, que en momento busca cosas chiquitas en lugar de las más obvias.

-Sí. Además, se demoró mucho. Eso también enfría el partido y te saca un poco de ritmo. Le van a tener que encontrar la vuelta porque se repitió en otros partidos.

-Hiciste tu primer gol en Primera y sos uno de los delanteros que se suma a una lista en la que hasta el momento solo estaban Díaz y Boselli.

-Tenemos a dos goleadores y referentes a los que miro y admiro mucho. Trato de verlos mucho y aprender tanto con Mauro como con el Loco. Aprendo mucho de ellos día a día. Estoy muy feliz por mi primer gol.

-De cara al jueves, otra vez la Copa. Imagino que querés pelear un lugar en el once.

-Siempre. Me entreno al máximo para estar preparado para los minutos que me toque. Si es de arranque o del banco, siempre tratar de sumar. Hay que entrenar y pensar en ese partido, que va a ser muy importante.

-¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza en el momento del gol?

-Se te viene todo el esfuerzo que hiciste de chiquito para llegar hasta acá. Mi viejo llevándome a entrenar de chiquito. Son muchas cosas. Recuerdos de la familia y de mi infancia.

-¿Cómo viste esa jugada, porque la seguiste a pesar de que parecía que no iba a pasar nada?

-Es algo que veo mucho de Mauro y del Loco, que van siempre a todas las pelotas. Trato de copiar esas cosas. No hay que dar ninguna por perdida. Quedó picando y fui convencido a ganarla. Por eso pude hacer el gol. Uno trata de hacer el trabajo sucio y de estar ahí. Ayuda mucho a la confianza el gol, sin lugar a dudas.

-Sonó el teléfono por la familia...

-Sí, sí, estuve contestando algunos mensajes de la familia. Me quedan varios por contestar.

El festejo de Spetale en su primer gol en primera división / Prensa EDLP