“Cumplí un sueño y ahora trataré de pagar en la cancha”

Oscar Piris llegó con pocos pergaminos a Gimnasia pero en un partido y medio, el hincha comenzó a mirarlo con respeto. El defensor debutó en el complemento del clásico y no le pesó para nada y también fue titular, por primera vez, contra Talleres y se metió en el podio de los mejores de la tarde. Con buen juego aéreo, férreo en la marca y criterioso con los pies, el formoseño demostró que podría continuar al lado de Leonardo Morales para lo que se viene.

Su aparición en el fútbol profesional se dio con 24 años en el Torneo Argentino B del año 2013, vistiendo los colores de Sol de América de su provincia. Con el equipo solense también participó del Torneo Federal A y llegó a disputar 48 partidos, anotando 8 goles en total.

Ya a mediados de 2016, con 26 años, fue transferido al Club Atlético Mitre de Santiago del Estero, club con el cual consiguió el ascenso a la Primera B Nacional. Dos años después, en julio de 2018, tendría una experiencia internacional en Europa al firmar con el club ucraniano de Primera División Arsenal Kiev.

Con este equipo disputó la Liga Premier de Ucrania y en total jugó 7 partidos y todos fueron desde el once inicial. Ya en 2019 se mudó a Uruguay y firmó con el City Torque de la Segunda División.

Con la camiseta del conjunto charrúa jugó 25 encuentros y anotó dos goles, además consiguió el ascenso a la Primera División de Uruguay y el título de campeón de la temporada, el primero en su carrera.

Ya en la temporada 2021 firmó con Delfín Sporting Club de Manta en Ecuador, siendo esta su tercera experiencia internacional. En la LigaPro Serie A y Copa Ecuador también disputó 25 partidos y convirtió 6 goles.

En enero de este 2022 y con 32 años, firmó con Gimnasia hasta diciembre. Es su primera experiencia en la élite del fútbol de nuestro país y no está dispuesto a desaprovecharla.

“Cumplí un sueño. Estoy agradecido a Pipo Gorosito y a mis compañeros, que desde el primer día me recibieron muy bien. Así que lo estoy disfrutando”, le contó a este medio el marcador central luego de un fin de semana que le resultó redondo. Debut desde el arranque y victoria contra Talleres para cortar una racha de cinco encuentros sin triunfos.

Completados los 90 minutos contra el conjunto cordobés, aseguró que le quedó una buena sensación por haberse sentido a la altura de las circunstancias: “La sensación es buena, no té que estuve preparado más allá de que no me había tocado jugar hasta ahora. Hacía tres o cuatro meses que no jugaba, venía esperando la oportunidad. Había un poco de ansiedad también. Así que contento y feliz”.

Antes de este encuentro ante la T, Piris había sumado minutos contra el Pincha en el clásico. Ese fue su debut absoluto en el fútbol grande nuestro país y no se lo olvidará nunca: “Quedé muy contento por ese debut, la gente nos pedía que pongamos todo y eso nos dio confianza. En el día día a día la gente de Gimnasia apoya siempre”

Por esos dos encuentros en los que le tocó jugar por Guillermo Fratta, se mostró agradecido con el entrenador: “Estoy agradecido con el técnico porque me dio la oportunidad. Ahora trataré de pagarle obviamente dentro de la cancha que es donde vale”.

En ambos juegos le tocó formar dupla central con Leonardo Morales, el defensor que más aplomo viene mostrando el torneo con la camiseta Men Sana. Y destacó que se sintió muy bien con el Yacaré: “Con Leo me siento bien porque da seguridad, tratamos de achicar las líneas y por suerte se nos dio. Tratamos de hablarnos mucho, nos entendemos bien y ojalá sigamos así. Contento por la victoria”.

Esa victoria hubiese tenido una frutilla en el postre si le convalidaban el gol que marcó de cabeza. Pero el defensor estaba claramente adelantado. Lo gritó mucho pero se lo anularon: “Arranqué en carrera y no vi que el línea había levantado la bandera. Lo grité, pero bueno no se dio”.

Sin embargo, dejó en claro que lo seguirá buscando y en la pretemporada demostró que suele llegar al gol. En este sentido, explicó que “con Brahian Alemán que le pega muy bien, la voy a buscar siempre, con confianza”.

Por otra parte, desde lo grupal, rescató la rebeldía que tuvo el equipo para poder remontar el resultado una vez más: “Lo bueno es que estamos mostrando rebeldía, lo estamos yendo a buscar. En el clásico merecimos mucho más y ahora por suerte se ganó. Ojalá que podamos mantenerlo”.

Ahora el equipo deberá visitar a Atlético Tucumán el fin de semana que se avecina pero no quiso meterle presión a Pipo desde el micrófono: “Ahora decidirá el técnico, yo trato de estar preparado siempre para lo que toque”. ¿Seguirá en la zaga?