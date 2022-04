Zafó por un pelo: Carmen, “al borde de la muerte”

“Estuve al borde de la muerte el sábado por la noche. Se me incendió la cocina”. Así Carmen Barbieri contaba ayer el susto que se llevó el fin de semana tras un accidente doméstico que pudo haber terminado en una tragedia.

En “Mañanísima”, el programa que conduce por Ciudad Magazine, la madre de Fede Bal contó cómo una hamburguesa casi termina con su vida.

Según relató, tenía que ir a cumpleaños pero como no se sentía bien, se quedó en su casa, y puso una hamburguesa en el horno eléctrico y se fue a recostar esperando escuchar el timer cuando estuviera lista.

“Sentí olor a quemado, como a goma, y cuando volví el horno estaba todo bien. Pensé que era de afuera”, dijo Barbieri, que regresó al cuarto donde estaba mirando una película, sin hacerse demasiado problema, tranquila porque ni siquiera “el perro decía nada, porque siempre me anuncia cuando pasa algo o ladra”.

Pero el olor era cada vez más fuerte y cuando regresó a la cocina se encontró con el horror: “No saben el humo que había”.

“Cuando vuelvo a la cocina estaba envuelta en llamas. Nunca vi una cosa igual”, dijo Carmen que, ante ese panorama, reaccionó de la peor manera.

“Le tiraba baldes de agua. No se hace eso. No estaba pensando, no sabía cómo apagar el fuego. Tengo un matafuegos en el palier pero ni me acordaba que estaba. Le tiraba agua a los cables. No me quedé electrocutada de casualidad”, confesó la capocómica.

Fueron algunos amigos que iban al cumpleaños en común quienes la ayudar a sortear este accidente doméstico.

Pasado el susto, Barbieri se animó a bromear y dijo que si tuviera que ponerle un título al incidente le hubiera hecho honor a Brandoni y su “te llenaron la cocina de humo”.

“Sentí que la muerte estaba cerca”

El fin de semana, la actriz Natalia Lobo formalizó su romance con Ariel Polaco con un matrimonio que tuvo su festejo en un coqueto club de boating. Feliz y enamorada, la intérprete, que es de muy bajo perfil, contó ayer que la propuesta de casamiento le llegó en medio de una situación límite en la que estuvo también, al igual que Carmen, cerca de la muerte.

En diálogo con Pía Shaw y Andrea Taboada para “El Espectador” (CNN Radio), Lobo contó: “Antes de que empiece la pandemia, en noviembre de 2019, fui al médico y tuve una situación difícil. Me asusté mucho. Me sacaron 25 centímetros de intestino, fue de esas situaciones límite que te conectan con la vida. Sentí que la muerte estaba cerca y él (por Ariel) me acompañó y se asustó mucho. Y cuando salimos del médico, dos días antes de operarme, llegamos a la esquina y me dijo: ‘Cuando termine todo esto, basta, nos casamos’. Le dije que sí, lo abracé y fue un momento en donde sentí que la tierra se abre, de mucha unión y potencia”

Según contó la actriz, junto a su pareja, con quien comparte su vida desde hace seis años, “estuvimos muy unidos y me acompañó un montón, se quedó toda la semana conmigo en la clínica, un amor. Esos momentos en los que el amor cuando es verdadero, crece. Después, empezó la pandemia, que iba a durar un mes, lo que todos ya sabemos que nos pasó que estuvimos un año encerrados, que también sirvió para convivir, para darnos cuenta qué funciona”.