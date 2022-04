Escándalo en Ensenada: terrible relato de una alumna que denunció haber sufrido abuso en un colegio

Otra denuncia de abuso en un colegio sacude a la Región. En este caso se trata de un caso que habría ocurrido en el Don Bosco de Ensenada, donde una alumna hizo un crudo relato de cómo un compañero habría abusado de ella dentro del establecimiento.

Según le contó a EL DIA la madre de una amiga de la joven que hizo su descargo público en las redes sociales, tanto la víctima como el supuesto atacante concurren al tercer año de la mencionada escuela. Además dijo que por el episodio se radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer y que "la directora les pidió a los chicos que por favor no cuenten lo sucedido, para que no trascienda, pero no dan seguridad a los chicos de que esto no vuelva a pasar por parte del compañero". En ese sentido dijo que la adolescente que denunció ser abusada "no quiere ir al colegio".

Ese centro educativo, ubicado en la calle Don Bosco, pegado a la Iglesia La Merced de la vecina ciudad, se vio hoy revolucionado por este caso ya que, según advierten, "los chicos y las chicas sienten que la escuela no los contiene".

En tanto, en la publicación que la alumna hizo en su cuenta de Instagram da su cruda versión de cómo sucedieron los hechos. "Nunca pensé que me iba a pasar una de estas cosas pero lamentablemente hoy me tocó a mí", comenzó diciendo, y relató: "Aproximadamente a las 10:30 de la mañana estaba saliendo a mi segundo recreo, a lo cual (el denunciado) sale atrás mío. Me pregunta si lo acompaño hasta el polideportivo del colegio, lo cual le dije que sí. Cuando llegamos, abre la puerta y yo entro, pero él se quedó en la puerta y cuando me doy cuenta estaba intentando dejarme encerrada".

Luego contó que le pidió que la deje salir "pero me dice que no. Lo empujo y logro salir. En ese momento que yo salgo viene atrás mío y comenzó a tocarme. Mi reacción fue pellizcarlo como pude e irme rápido". Pero la historia no quedó ahí ya que continuó de la peor manera dentro del salón, según manifestó la denunciante: "Cuando entro al aula, él se sienta al lado mío, lo cual no le di importancia para no ponerme más nerviosa. Ahí es cuando él comenzó a joderme como si nada, y yo decidí ignorarlo. Cuando se rescató que el profesor estaba distraído comenzó a apretarme los pechos para que reaccione o conteste, a lo que decidí golpearlo diciéndole que pare, que no quería que me joda más".

En tanto reveló que el joven "lo siguió haciendo y yo seguía golpeándolo para que me deje en paz. En un momento, ya yéndonos del colegio, procede a agarrarme y nuevamente a tocarme". Por último insistió: "Yo nunca fui de hacer estas cosas ni de imaginar que me iba a pasar, pero quiero que se den cuenta de qué clase de persona es" el denunciado.