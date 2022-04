Larreta: “No jodamos más con esa boludez de halcones y palomas, vamos a ganar en 2023”

La agrupación juvenil La Generación, integrante de Juntos por el Cambio (JxC), realiza hoy su congreso anual con la presencia del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y de la diputada María Eugenia Vidal.

La Generación es presidida por el jefe de Gabinete del ministerio de Educación porteño, Manuel Vidal, nuclea a dirigentes sub 40 de este espacio político, y tiene entre sus objetivos ser un espacio de debate y de formación de líderes políticos de la principal coalición opositora, con presencia en más de 11 provincias de todo el país.

Entre los invitados a este evento, que arranca a las 9 en un local del barrio porteño de Almagro, también están el diputado nacional y potencial candidato a gobernador por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, además de diputados, senadores, intendentes y dirigentes de todo el país, que debatirán la coyuntura y el futuro de JxC.

En ese marco, el jefe de gobierno porteño lanzó en un pedido por la unidad interna, fue tajante: "No jodamos más con esa boludez de los halcones y palomas, acá la diferencia es entre los que cambian la vida de la gente y los que no la cambian". Y continuó con un pronóstico: "Vamos a ganar la elección del 23, a ver si nos hacemos cargo".

El jefe de gobierno porteño, apelando a un tono más descontracturado frente a un auditorio joven, reconoció que en Juntos por el Cambio "hay diferencias", pero pidió que "no nos escandalicemos", porque "si no estamos juntos, no ganamos una elección en la puta vida", en un mensaje que buscó transmitir unidad hacia la interna opositora.