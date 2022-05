VIDEO. Desesperado reclamo por el conflicto entre IOMA y FLENI: "Tras el fallo, todo sigue igual"

Un grupo de afiliados al IOMA se movilizó hoy a la sede central de la obra social en La Plata para reclamar respuestas por la falta de atención en la Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia (FLENI). La semana pasada un fallo judicial dispuso que la Fundación asegure la continuidad de los tratamientos ante el perjuicio que la medida podría ocasionar a pacientes que nada tiene que ver con el conflicto que mantienen la entidad y la obra social bonaerense. Sin embargo, las familias sostienen que a pesar de la medida de la Justicia, "todo sigue igual".

"Nos autoconvocamos ante la falta de respuesta a cientos de familias pacientes del FLENI de Belgrano y Escobar. La discapacidad no espera", enunciaron los manifestantes por medio de un comunicado.

En ese marco, Cecilia, mamá de un paciente, habló de la situación aprmiante que atraviesa con su hijo. "Lucas tiene una cuadroparexia espástica distónica, no tiene diagnóstico de origen. Es paciente de FLENI hacemás de diez años. Tiene colocada una bomba de baclofeno que se recarga cada 60 días. La abstinencia al baclofeno produce la muerte. El 31 de mayo tengo la recarga y FLENI me la está negando porque IOMA no paga", relató.

Por otra parte, Laura comentó que "queremos visibilizar la situación porque después de la resolución judicial no hubo cambios, está todo igual,hay turnos suspendidos, dilatan la cuestión hasta la supuesta fecha de rescisión del convenio".

La mujer trazó un panorama de suma preocupación: "Estamos hablando de chicos con historias clínicas ingresadas, que están con médicos de por vida, tratamientos crónicos, cirugías programadas que fueron suspendidas".

La protesta frente a las oficinas del IOMA de 46 entre 12 y 13 comenzó a las 10 y se llevaba adelante luego de que la semana pasada el Juzgado Nº 4 en lo Contencioso Administrativo de La Plata, a cargo de la jueza María Ventura Martínez, dictara un fallo para que la Fundación mantenga la atención a los afiliados, dando lugar a una cautelar presentada por la Defensoería del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, el viernes las autoridades de la obra social comunicaron que "la continuidad de los tratamientos está garantizada y se solicita que, ante cualquier dificultad o información en el sentido contrario que las personas afiliadas tengan en la atención o prestación por parte de la Fundación FLENI, no duden en comunicarse con la obra social y expliquen el detalle de la situación por la que están atravesando".

En su dictamen, la jueza Ventura Martínez, y ante “la inminente vulneración del derecho a la salud de los afiliados del IOMA”, valoró diversa doctrina y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros tribunales y organismos internacionales, como así también de la Corte Suprema de la Nación.

La magistrada finalmente tuvo en cuenta que los daños por el cese del servicio estarían recayendo “en terceros ‘ajenos’ al conflicto, entre los que se cuentan, también, distintas personas con diferentes grados y causas de vulnerabilidad y por lo tanto, además, poseen una tutela diferenciada; especialmente, niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad”.

En su fallo, sin perjuicio de lo resuelto hoy en esta medida cautelar, la jueza aclaró que continuará analizando la cuestión de fondo y los alcances del convenio entre IOMA y la FLENI.