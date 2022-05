Flor Peña debutó en América, hundió el rating y la destrozaron en las redes: mirá los memes

Debutó Florencia Peña en América con "La pu*@ ama" y no fue para nada positivo. Es que no sólo que hundió el rating del canal, sino que recibió fuertes críticas y además en las redes sociales no la perdonaron: fue blanco de los memes más graciosos.

Flor comenzó su nuevo ciclo de humor a las 22, uno de los horarios considerados como centrales de la TV argentina, y lo hizo con un show musical, mostrándose tal cual es. Luego pasó a presentar a su equipo, que estará conformado por Diego Ramos, la Señorita Bimbo, Dan Breitman, el Chino D´Angelo y Noralih Gago. Lo cierto es que la audiencia parece que le dio la espalda ya que hizo picos de 3 puntos de rating, quedando en el tercer lugar. El primer puesto fue para el poderoso "Los 8 escalones del millón" de El Trece y el segundo se lo quedó la novela "Fugitiva" de Telefe.

Aunque hoy las redes sociales son el verdadero termómetro de lo que sucede en la pantalla, y allí tampoco la protagonista de "Casados con Hijos" la pasó bien. “Si a alguien le parece ofensivo el programa, hay millones de otros canales para que se vayan a ver”, fue una de sus primeras frases que lanzó al frente del nuevo envío.

Ahí fue cuando comenzó la lluvia de críticas. “La decadencia de una actriz. Hace rato que se revuelve en el fango”, tuiteó un usuario, y otro hizo lo propio: "Programa acorde para la gronchada argenta, guaranga, grasa y mediocre. Se fue (Marcelo) Tinelli y ahora esto. Ya no se puede encender la tele. Todo apesta”.

“Le agradezco al canal que tenga la libertad y el desprejuicio de dejarnos jugar, en un espacio que no es el habitual, a los que nos gusta el humor y la trasgresión”, manifestó en otro tramo del programa Peña, y agregó: “Esa cabeza y esa libertad que está teniendo América, yo la agradezco, porque siendo mujer estoy frente a un programa, y las mujeres en el humor, sobre todo en canales abiertos, no tenemos tanto lugar (...). Seguramente, cometamos errores, pero estamos aprendiendo”.

En medio de la emisión de "La pu*@ ama", y sobre todo después, los tuiteros no la perdonaron y empezaron a lanzar los memes. Esta es una selección de los más populares:

Viendo los comentarios volví al programa de Florencia Peña, #LaPutaAma y no puedo creer que haya en pantalla semejante bosta, vergüenza ajena es poco!!! #lpa 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/hTbybOuAH9 — Gracielita #NSB - 42% (@gracielita_g) May 10, 2022

Florencia peña tiene un programa llamado #LaPutaAma ...



Si flor peña sigue laburando en la tele pic.twitter.com/vnsuBX4I8a — L (@L34NR) May 10, 2022

Nosotros en este momento viendo a Florencia Peña #LaPutaAma pic.twitter.com/5XVPVgvFr9 — 𝐘𝐚𝐦𝐢 🌻 (@yamila_morenoo) May 10, 2022

Jorge Rial viendo que existe un programa más poronga que TV Nostra.@Flor_de_P #LaPutaAma pic.twitter.com/YB9CbKG2lv — Lizzz (@Ader_micina18) May 10, 2022

Jejeje flor peña inauguró una fábrica de memes y vergüenzas ajenas.

Hay que aprovechar antes que le levanten esta 💩#LaPutaAma pic.twitter.com/UtOSf8l0sv — Lucas (@hernanLrs) May 10, 2022

Puse 5 segundos el programa nuevo de florencia peña pic.twitter.com/f28xxsibVI — Paula🖤 (@johndoeisgeorge) May 10, 2022

Los Simpsons predijeron el papelón del programa de Florencia Peña pic.twitter.com/CTreedgaV1 — mauro 🌚🌲 (@recursoprivado) May 10, 2022

Pasó Moni Argento y dijo que Florencia Peña le da vergüenza ajena. #LPA pic.twitter.com/eQeI0Udpd3 — Sara Catunga 🌿🐶 (@SaraCatungaSC) May 10, 2022

Diego Ramos despues de ver los comentarios del programa de Florencia Peña. pic.twitter.com/884snq2pu3 — Gabriel Gauna (@Gabriel18598561) May 10, 2022

Cuidó un abuelo de 83 años de noche...

Cuestión haciendo zapping el abuelo dejo el programa de florencia peña fueron literalmente 3 minutos de quedarnos así... pic.twitter.com/HEcVh3i6hX — nahuel leite (@nahusensei) May 10, 2022

Los de América al ver el programa que está haciendo Florencia Peña. pic.twitter.com/0BwmJuIJOQ — Gabriel Gauna (@Gabriel18598561) May 10, 2022

Mi vieja indignada con Florencia Peña. Me dice que boca sucia. Que asco . Es kirchnerista me agrega. Ja ja — loderaulo (@loderaulo) May 10, 2022