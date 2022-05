Otra denuncia por acoso en una escuela de La Plata

A la lista de denuncias públicas por situaciones de presunto abuso sexual y acoso en los colegios de La Plata, en las que se señala a estudiantes de esas instituciones, ayer se sumó la de estudiantes de la Escuela de Enseñanza Media Nº 13, situada en 22 y 49.

En horas de la mañana realizaron una manifestación callejera en la que exigieron respuestas por el presunto caso de un alumno de quinto año que “acosa y abusa de sus compañeras con manoseos”.

Según le contaron a este diario, este tipo de acciones se repitieron en reiteradas ocasiones sin que mediara una respuesta institucional.

En la puerta del colegio, una de las manifestantes dijo que “salimos a pedir justicia porque hay un chico de quinto año que anda manoseando y toca a todas las compañeras. Los directivos no nos creen y encima a raíz de esto salieron más casos. Hacen como que no pasó nada”.

La adolescente dijo que “necesitamos que nos escuchen y después que actúen. Con suspenderlo dos semanas no alcanza. Venimos con miedo al colegio porque no sabemos si nos va a pasar a alguna de nosotras”.

Según manifestaron, los supuestos abusos son cometidos en “el aula, en los recreos o en la clase de educación física. Donde encuentra lugar y ve la oportunidad manosea a las compañeras”.

La menor que habló con este diario indicó que, “los directivos lo suspenden y nos dijeron que no lo pueden echar por la ley de educación. Por su parte, una madre de esa comunidad indicó más tarde que “los chicos ya no saben cómo decirles a los directivos de los abusos de este chico. No hacen nada, por eso antes de que pase algo más grave hicieron la sentada”.

En ese sentido agregó que “toca a las chicas y a veces se pone violento”.

Fue por ese motivo que desde temprano, chicos y chicas hicieron una sentada dentro del edificio de 22 y 49 para hacer visible su problemática.

A la hora de salida, cerca del mediodía, también se manifestaron en la puerta de la escuela, donde se pudo ver la presencia policial.

Por otro lado, también denunciaron que otro alumno del mismo curso “acosa” a una chica: “Como no quiere ser su novia la molesta, la agarra, le manda mensajes, y hasta le pegó”.

Los casos, se repiten. A partir de la vuelta a la presencialidad, en marzo, hubo manifestaciones en varias escuelas secundarias públicas y privadas.

DENUNCIA POR BULLYING

En esas horas también se conoció otra denuncia referida a otra forma de violencia en espacios de participación para menores: bullying.

La madre de un chico que cursa el primer ciclo de Primaria en la escuela Nº 73, señaló que su hijo fue golpeado por compañeros de la clase en varias ocasiones.

La mujer habló de golpes y maniobras de “asfixia”. Todo habría llegado a un extremo en el que otro nene “le salvó la vida”, según dijo.

En ese sentido detalló: “Mi hijo fue brutalmente golpeado por sus propios compañeros sin motivo alguno. Le causaron politraumatismo y traumatismo abdominal”.

En el dramático relato, la mamá de la víctima asegura que el ataque comenzó siendo por parte de cinco compañeros pero que luego se sumaron otros dos, por lo que fue un total de 7 el grupo que le dio la golpiza, según su testimonio.

“Cinco nenes me empezaron a golpear y me sorprendieron. Uno me agarró del cuello y me levantó. Son de mi mismo grado y mi misma edad. Casi me dejan sin aire”, habría contado el chico en su casa, ya con temor a que se repitan los ataques.

Según denunció la mujer, desde el establecimiento educativo no se le había comunicado lo ocurrido. “Después me entero un poco de lo que pasó y le pregunto a la maestra, pero me contestó 28 nenes, 28 problemas distintos”, aseguró. “Nadie sabia nada. Vos lo mandás a la escuela y te enterás después. No me avisaron y fui por otro tema que nada que ver”, comentó. Ante esta situación, la madre afirma que el menor “será supervisado” en todo momento por las autoridades de la escuela y que podría volver a clases el próximo lunes, aunque luego de lo ocurrido, no quería estar cerca del colegio.