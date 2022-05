El arzobispo platense se reunió con el papa Francisco

El arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, mantuvo un encuentro en las últimas horas con el papa Francisco en el Vaticano.

"Estoy en Roma de visita al Santo Padre Francisco, con quien he tenido algunos momentos de diálogo confiado, para consultarlo y escuchar sus orientaciones. Me he sentido muy reconfortado, animado e iluminado por su palabra y sus criterios. También conversamos sobre la realidad argentina y mundial, pero sobre todo me he sentido nuevamente fortalecido por su figura de padre y pastor", manifestó "Tucho".

"Su alegría, su espíritu esperanzado y su sentido del humor están intactos. Me consolé mucho viendo que se encuentra muy bien de salud y con la lucida reflexión de siempre. Es verdad que tiene que superar un problema en una de sus rodillas, algo que ya lo aquejaba en Buenos Aires y que ha reaparecido. Pero soy testigo de que todos los días se somete a mas de dos horas de rehabilitación y quienes lo atienden confían en la efectividad del tratamiento, que de hecho comienza a dar sus primeros resultados", describió.