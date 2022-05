El futuro de Will Smith tras el escándalo en los Oscar

Sin dudas, la famosa "bofetada" de Will Smith hacia su colega Chris Rock, por una broma que le realizó a su esposa Jada Pinkett Smith en los premios Oscar, trajo sus consecuencias. El actor no ha aparecido en los medios desde aquel día y poco se sabe de su futuro.

Más allá de las disculpas brindadas a Chris, vale recordar que Will Smith también quiso redimirse sobre los hechos ante la Academia de Hollywood, a la que luego renunciaría a ser miembro de la misma.

A 7 semanas del episodio que recorrió los distintos canales de la televisión mundial, como así también las redes sociales, con diferentes memes y repudios hacia el comediante por el hecho de violencia, no ha vuelto a la escena fílmica, al menos por el momento. Tenía varios proyectos en su tintero para realizar en este 2022, con vistas también al 2023, pero poco a poco se fueron diluyendo.

En distintos portales, también afirman que el actor fue de paseo a la India "con fines espirituales", terapia y /o yoga incluidos.

¿En qué quedaron todos sus proyectos?

"Emancipation" sería uno de los rodajes ya filmados, pero que aún no tiene fecha de salida. "Fast and Loose", es una producción de Netflix que también lo tenía como protagonista, pero luego del incidente en la entrega de premios, todo se "frenó", como así también "Bright 2", que era la secuela de la película de acción y fantasía estrenada a fines de 2017, pero que por motivos que se desconocen, también quedó en la nada. A esto se le suma "The Council", "Bad Boys 4" y "De polo a polo", una de las producciones que iba a realizar el propio Will Smith para National Geographic.