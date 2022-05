Alfredo Casero tomó una drástica decisión tras el furioso estallido: ¿se retira?

Alfredo Casero volvió a ser noticia en las últimas y todo indica que se retira del mundo del espectáculo. Luego de su escandalosa presentación en el programa de Luis Majul -que se fue golpeando con fuerza la mesa- y tras sus fuertes declaraciones contra "El Dipy" que lo pusieron en el centro de la polémica, ahora en su cuenta de Twitter anunció la drástica decisión que tomó a partir de esos dos episodios.

"Para los que me dicen que haciendo esto vendo tickets... He dejado de vender para la segunda función de la sala Siranush, está será mi última función en la Argentina. Nunca más. Les agradezco el amor estos años. Ya está", fue la frase que tiró Casero este fin de semana. Lo cierto es que este jueves el comediante se presenta con su espectáculo "The Casero experimendo" en la sala del porteño barrio de Palermo, donde tenía previstas dos funciones. Pero ahora comunicó que hará solo una y que será su última presentación en el país.

Cabe recordar que días atrás "El Dipy" fue invitado por Majul al piso de La Nación+, días después del escándalo que el humorista protagonizó al dejar la mesa a los gritos y furioso. Allí el cantante de cumbia se refirió a la difícil situación económica que atraviesa Argentina, donde pidió que “aten a uno del Gobierno en Plaza de Mayo para que se termine el quilombo”.

Ese fue el nuevo disparador para que Casero brinde su opinión. “Dice que quiere atar a alguien a un palo, Dipy, si querés me podes atar la chot... a una cañita. Dipy, te están usando, pibe, no te levantés las medias que es foto carnet, no te metas esto va en serio”, respondió.