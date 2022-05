Denunciaron a falso operario del servicio de luz en Barrio Norte: ¿Cómo evitar engaños?

Un vecino de Barrio Norte aseguró que esta mañana estuvo a punto de vivir un momento sumamente dramático en su vivienda de 39 entre 3 y 4, luego de que un hombre le tocara el timbre y se hiciera pasar por un falso operario del servicio de electricidad. Por esa situación de inseguridad dio aviso al 911 y por lo menos logró que el sujeto se fuera del barrio. Sin embargo, manifestó su preocupación, porque más allá de la presencia policial el susodicho "se retiró como si nada".

"Me tocan el timbre y me encuentro con un hombre vestido con ropa de trabajo de la empresa Edesur, casco y zapatillas. Me dice que era empleado de Edelap y que tenía que pasar adentro de mi casa porque tenía una conexión clandestina", relató el usuario.

"Cuando le pregunté cuál era la conexión ilegal que mencionaba, apuntó con el dedo hacia los cables del tendido de televisión e internet. Ahí me di cuenta que no entendía nada y que me estaba haciendo un cuento del tío", continuó.

"Era un trucho. Así que cerré la puerta y llamé al 911. La policía llegó enseguida, lo identificaron y se quedaron hablando con él. Pero el tipo se subió a una camioneta blanca y se fue como si nada. Pero pudo haber pasado cualquier cosa. Obviamente su intención era entrar en mi domicilio", dijo con suma preocupación el vecino.

Por otro lado, dijo que "no pude realizar la denuncia, desde la policía me dijeron que no tenía sentido porque no alcanzó a cometer delito". Al respecto, dijo que "se hizo pasar por un operario, eso debiera ser un motivo de detención".

No se trató de un caso aislado teniendo en cuenta que la empresa distribuidora de energía en la región, Edelap, advirtió últimamente por ese tipo de situaciones.

"Ante los hechos recientes de público conocimiento, donde personas desconocidas se hacen pasar por operarios de Edelap con fines de robo o estafa, recordamos a la comunidad que el personal de la empresa no puede ni debe ingresar al domicilio particular bajo ningún pretexto", publicó la compañía días atrás.

En un texto dirigido a los usuarios, EDELAP informó que "opera las redes que se encuentran ubicadas en la vía pública exclusivamente, con intervención hasta cada medidor individual, fuera de los domicilios particulares. Los medidores se encuentran sobre la línea municipal o en los espacios comunes destinados a tal fin en los edificios".

También detalló que "el personal no se encuentra autorizado, por ningún motivo, a ingresar en los domicilios particulares, ni para solicitar pago alguno a los usuarios".

A su vez, aclaró que "todo el personal de EDELAP circula en vehículos debidamente identificados con logo de la empresa y porta una identificación que puede ser requerida en todo momento".

Debido a la proliferación de este tipo de situaciones, la firma aconsejó a los usuarios que "ante la menor duda, aconsejamos prohibir la entrada y denunciar cualquier intento de ingreso a un domicilio particular en forma inmediata a la policía y al 0810 222 3335 de la empresa".