Imputaron por homicidio al empresario que atropelló y mató a dos personas en Palermo

El empresario que atropelló y mató a dos personas en Palermo hace unos días finalmente fue imputado por la Fiscalía de Flagrancia Norte nº7 de la Ciudad de Buenos Aires por “homicidio con dolo eventual”. El acusado asegura no recordar nada de lo que ocurrió.

El abogado de Diego Olmedo, Roberto Patricelli, comentó a la prensa que producto del golpe que recibió su defendido en el choque, tiene una pérdida de memoria temporal.Por tal cosa, no se podrá hacer la reconstrucción de los hechos.

En su declaración, el letrado detalló que su cliente no subió al auto con intenciones de matar y que, además, en él viajaban su hija y su hijastra. Según explicó, la única pericia que hay indica que viajaba a “altísima velocidad con una breve ingesta de alcohol”, que no puede considerarse como “estado de ebriedad”.

Puesto que argumentó no recordar nada, no se negó a declarar ante la Fiscalía pero a su vez, no pudo dar detalles de los hechos. Lo que declaró fue que llevaba a la hija de su pareja, que terminó con “varias heridas y posible cirugía”, pudo saber Infobae.

Las dos jóvenes serán citadas a declarar en la causa aunque aún no hay fecha establecida. Es posible que la Agencia Nacional de Seguridad Vial sea admitida en la causa para asegurar el cumplimiento efectivo de la pena y la inhabilitación para manejar. La carátula dicta “homicidio con dolo eventual, lesiones agravadas y lesiones leves”.