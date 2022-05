Pánico por un incendio, que arrasó tres plantas fabriles en Avellaneda

Al calor de un conglomerado urbano y arquitectónico que se muestra fuera de todo control, como sucede en buena parte del Conurbano bonaerense, donde en un mismo sector confluyen actividades fabriles con materiales peligrosos y casas de familia o torres de edificios, un voraz incendio consumió ayer una manzana de depósitos en Dock Sud, partido de Avellaneda, donde debieron evacuar a medio mundo y cortar el suministro de gas y electricidad para evitar que el desastre sea aún mayor.

El siniestro comenzó por la mañana en un predio en el que funciona una empresa textil, otra de aerosoles y una de productos químicos para mascotas. Fue en la intersección de las calles Patricios y Belisario Hueyo, a pocos metros de la sede social del Club Atlético Independiente.

Cerca de las 19, los bomberos de Avellaneda realizaban tareas sobre la calle Hueyo para evitar que se expandieran dos focos avivados por el viento.

Horas antes, Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires informó en su cuenta de Twitter que el “incendio” se encontraba “circunscripto”, que la “Policía Ecológica” recorría las “zonas aledañas por precaución” y que “el viento colabora en dispersar el humo”.

Voceros municipales señalaron que “demolerán los muros de la fábrica y que los trabajadores serán reubicados”.

En tanto, ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) provincial asistieron por inhalación de humo a algunos vecinos del lugar, pero ninguno de gravedad.

Un hombre que se presentó como dueño del predio, mencionó que “hablé con el encargado del depósito y me dijo que estaban guardando unos componentes inflamables y tuvieron una explosión. No sé cuántos empleados tiene cada uno de mis inquilinos. Estoy muy orgulloso de que no haya habido víctimas humanos, de lo demás uno se puede levantar. Esto es una lucha cotidiana”.