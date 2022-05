VIDEO. Willys, picadas y explosiones a plena luz del día en un barrio platense

"Nosotros no podemos caminar tranquilos, pero ellos sí y nos pueden hasta matar con la moto". El reclamo vecinal cada vez es más fuerte en las calles del barrio “Don Carlos” que ni siquiera en el día del Censo pudieron "descansar" de los ruidos y explosiones de los "motoqueros" que se instalaron en cada esquina y cuadra de la zona.

Tal como viene informando EL DIA hace unos meses, las escenas y denuncias de dicho vecindario de la localidad de Hernández se repite los fines de semana y va tomando volumen. El epicentro se concentra en las calles 138 y 141, en el tramo que va de 501 a 507.

Según las imágenes captadas este miércoles, los "motoqueros" con total libertad utilizan a las calles en una especie de pista que, con modos de autódromo, altera la paz en una zona de viviendas familiares. "Lo más importante acá es que hablamos control urbano, comisaría, Municipalidad, pero no hacen nada. A lo mucho dan una vuelta y se van, es un desastre", indicó un frentista a EL DIA, quien además prefirió no brindar su identidad para evitar represarías.

La situación tiene al barrio movilizado, con encuentros de vecinos en los que se analizan opciones para obtener una respuesta que frene el descontrol de las carreras. Y en este contexto propusieron "llenar las calles con tierra" para evitar así el paso de las motos, aunque esto quedó "truncado" ya que indicaron que desde la Comuna lo prohíben.

"Estuvimos hablando con la Municipalidad, pero no nos deja echar tierra. Estamos pidiendo reductores de velocidad, pero como no lo ponen porque 'dicen que no hay', estamos pidiendo que nos autoricen a nosotros poner reductores de velocidad, queremos poner tierra para que no pase nadie", revelaron.

Y por último comentó: "El delegado nos dice que no podemos echar tierra porque no podemos obstruir la circulación, que es lo que le señalaron del Municipio. Es una vergüenza porque nosotros somos los que no podemos salir tranquilos, es una situación que no se aguanta más".