Feliz en el Pincha

En la puerta del vestuario visitante habían levantado un gazebo y colocado un banner con los logos de las empresas que auspician la Copa Libertadores. Allí estaba el periodista de este medio esperando por la salida de los jugadores de Estudiantes, que estaban dentro y al resguardo del intenso frío exterior. Sí, el martes fue el día más frío en esa zona de Brasil en años. Se escuchaba música del otro lado de la pared. El triunfo sobre Bragantino por la Copa Libertadores fue una muestra de carácter y una especie de cierre de ciclo. Muchos jugadores se irán luego del 30 de junio y el partido, con victoria, sirvió para ponerle un broche de oro a un semestre más que positivo, ni siquiera opacado por la eliminación de la Copa de la Liga Profesional.

Pasaron varios minutos para que saliera Matías Pellegrini, el primero en asomar la cabeza al exterior después de Ricardo Zielinski y el Profe Meoni. El camarín visitante tenía sólo cuator duchas y eso demoró un poco más. Luego esperaba un viaje de una hora y media hacia el aeropuerto, los trámites de rigor y entonces el traslado hacia Buenos Aires. Antes, el extremo izquierdo del equipo se detuvo para hablar del partido, trazó un balance del comienzo del año y, por sobre todas las cosas habló de su futuro: ¿podrá quedarse seis meses más como es su deseo?

-¿Cómo te sentiste en tu regreso al equipo y cómo analizás el triunfo de Estudiantes?

-Me sentí muy bien. Hicimos un muy buen partido ante un rival peligroso. Desde el minuto cero nos sentimos dominadores. Como te dije, ante un rival importante y en una cancha durísima hicimos un partido inteligente. Conseguimos la ventaja primero y nos llevamos una victoria que necesitábamos. Nos vamos muy contentos para Argentina.

-El partido se jugó como quiso Estudiantes...

-Sí, totalmente. Vinimos a hacer esto, a desarrollar nuestra idea de juego y a ganar. Lo dijimos y lo planteamos en el vestuario. Queríamos sumar y si era posible ganar para ser primeros del grupo. Lo conseguimos por eso el balance es más que positivo.

-¿Qué te faltó para marcar un gol?

-Tuve dos chances. La primera desbordé luego de un pase de Ema (Mas). La verdad es que dudé. Con el diario del lunes te digo que debía pegarle al arco. Lo importante es que se me dieron las chances y pueda convertir en el próximo partido.

Cuando comenzó el semestre, para el Pincha desde febrero con doble competencia, estaban en el horizonte algunos objetivos internacionales. Primero meterse en la fase de grupos, después asegurarse una continuidad en dichos torneos sudamericanos y, el último, ser primero de grupo para evitar rivales más peligrosos en octavos de final.

-¿Imaginabas que en tan pocos meses iban a cumplir tres objetivos en esta Copa Libertadores?

-No era algo impensado. Venimos haciendo las cosas muy bien desde hace un tiempo a esta parte. Ya desde el año pasado nos están acompañando los resultados y realizando un plan de juego muy acorde a nuestro plantel. Hace rato que somos un equipo muy competitivo. Se formó un grupo bárbaro, hay armonía y todos tiramos para adelante en pos de un mismo objetivo. No es sorpresa para nosotros. Tenemos un gran cuerpo técnico, nos acompañan los dirigentes y el apoyo de la gente es increíble. De ninguna manera nos puede sorprender estar en el lugar que estamos. Lo merecemos y nada es casualidad. Ahora bien, tenemos que seguir por este mismo camino, no podemos perder la humildad y seguir trabajando. Eso incluye el partido contra Vélez, en el cual tenemos que dar lo mejor para estar a la altura de la historia de Estudiantes.

El equipo de Ricardo Zielinski sorprendió al Bragantino. En esa puerta del vestuario visitante, debajo de la cabecera donde estaban sus hinchas, se hablaba de la personalidad de Estudiantes para afrontar el encuentro. Los colegas locales destacaban su impronta copera y siempre volvían al mismo lugar a la hora de compararlo con el loca. Experiencia en esta competencia y una cultura arraigada a lo largo de los años eran los factores comunes en cada análisis.

“Tuvimos intensidad en una cancha muy difícil. No es fácil venir a Brasil y plantarse como lo hizo Estudiantes. Acá a todos se les hace difícil, de hecho no sé cuánto tiempo hacía que no perdían un partido como local. Vinimos a plantear nuestro juego, nunca nos metimos atrás y tuvimos algunas oportunidades en el primer tiempo. En el segundo también hasta que Tuti (Del Prete) marcó ese golazo. Después ellos se nos vinieron pero más con centros y pelotazos que con juego elaborado. En general hicimos las cosas muy bien y eso es para destacar”, analizó del partido ganado por su equipo en Branganca Paulista, la ciudad sede del equipo que el año pasado fue finalista de la Copa Sudamericana y es una franquicia de la multinacional Red Bull.

Además de ganar y sumar los puntos necesarios para asegurarse el primer puesto, que le permitirá evitar a otros primeros de grupo y -en un hipotético pase a cuartos de final o semifinal- definir como local, el Pincha se sacó de encima la mochila pesada de la eliminación ante Argentinos. “Nos dolió mucho porque estábamos ilusionados con el torneo local, pero es fútbol y gana solo uno. Habíamos hecho las cosas bien pero nos tocó quedar afuera por penales. Por suerte pudimos demostrar en Brasil que estamos fuertes. Esta victoria no cura del todo lo de la semana pasada pero nos deja un sabor distinto”.

En el final habló de su futuro. El 30 de junio se termina su préstamo y Estudiantes buscará estirarlo seis meses más. Pero no depende de él y lo sabe. “Todos me lo preguntan y la verdad que no lo sé. Estamos en eso, analizando y viendo qué pasará. Estoy muy feliz acá, Estudiantes es mi casa pero no depende de mí. El Inter de Miami tiene mi pase y lo está negociando con mi representante y los dirigentes. Calculo que esta semana o la próxima se va a definir. Si me toca irme me iré contento por todo lo que hicimos y si me quedo muy feliz porque hay cosas interesantes por delante”.

Pellegrini, mano a mano con EL DIA: “Estoy feliz en Estudiantes”, dijo