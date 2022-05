Se desarrolla la cumbre del PJ en Mendoza en medio de la grieta interna

La senadora nacional por el Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, abrió esta mañana la cumbre del Partido Justicialista de Mendoza, con un llamado a convocar al partido a "todos los que se fueron o están distanciados".



"Hay que convocar a cada uno de los que se fueron, están distanciados o en sus casas a debatir ideas para el peronismo del futuro", dijo Fernández Sagasti al inicio del encuentro, del que participarán el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, entre otros referentes nacionales.



El jefe de Gabinete, Juan Manzur, no pudo asistir por la enfermedad de un familiar, dijeron los organizadores en el inicio del encuentro.



En la apertura, Fernández Sagasti -líder de La Cámpora en la provincia- llamó a "recuperar el peronismo en Mendoza" -provincia que gobierna el radicalismo y Cambia Mendoza desde 2003- y exhortó a "debatir las ideas del peronismo de cara al futuro", tal como reza el lema del encuentro de hoy.



En su discurso, la senadora agradeció "por creer, pensar que se puede y porque no nos quitaron la autoestima y el valor de lo que significa ser peronista en Mendoza".



De la cumbre participan dirigentes de todo el país en forma virtual y también referentes del peronismo, que se hicieron presentes en el Auditorio Ángel Bustelo.



Entre los convocados están el gobernador de San Juan, Sergio Uñac; el exmandatario de Salta Juan Manuel Urtubey, senadores nacionales y exgobernadores como Lucía Corpacci (Catamarca) y Adolfo Rodríguez Saá (San Luis).



También participan figuras del ámbito sindical como el diputado nacional y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, y otros legisladores nacionales como Juliana Di Tullio, José Mayans, Eugenia Duré, Emiliano Estrada y Vanesa Siley, entre otros.



La presencia más llamativa es la de Urtubey, enfrentado al kirchnerismo, pero quien en las últimas horas compartió un café con De Pedro en dos reuniones, confirmaron a Télam voceros de ambos dirigentes.



"Lo que cambia ahora es que él quiere ir a una interna dentro del peronismo, dentro del Frente de Todos (FdT), e integrar un frente más amplio", añadieron fuentes cercanas a Urtubey.



El exmandatario salteño "cree lo mismo" sobre su rechazo a las políticas del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández pero su postura es salir de la grieta desde dentro del peronismo.



En ese sentido, De Pedro también está convencido de la necesidad de construir una mesa política del FdT y ampliar la coalición con miras a 2023.



Si bien llamaron la atención algunas reuniones que el ministro mantuvo los últimos días con distintos dirigentes, cuando se le pregunta sobre el tema suele contestar que "el diálogo se tiene que desarrollar con los que piensan distinto, no con los que ya piensan como uno".



"Hace falta diálogo dentro del FdT centrado en resolver los problemas de la gestión, que son los mismos que sufre la gente, como inflación y salarios; y pensando en 2023 sumar más actores a nuestra coalición", dejaron trascender desde su entorno.



De Pedro entiende también que en el Gobierno "hay temas pendientes a resolver en la gestión que son muy importantes", por eso "pensar hoy en candidaturas es algo irresponsable y hasta estúpido", indicaron fuentes cercanas al ministro.



En la cumbre se buscará "reflexionar sobre distintos temas de actualidad relacionados con cuestiones de ambiente, género y tecnología", señaló la organización a través de un comunicado.



Este primer encuentro funcionará como "un disparador para futuras instancias de formación y para generar material de análisis hacia adentro y afuera del espacio", añadieron fuentes partidarias y apuntaron que con ese objetivo, "se va a sistematizar además un documento que será analizado en territorio con los distintos referentes del peronismo".