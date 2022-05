Viruela del mono: ya es de transmisión local en el Reino Unido y Biden habló de "preocupación en el mundo"

El Reino Unido registra infecciones diarias de la viruela del mono no relacionadas con ningún viaje a África Occidental, donde la enfermedad es endémica, informó hoy un responsable de la agencia británica de seguridad sanitaria.

"Estamos encontrando casos que no tienen contacto identificado con un individuo de África Occidental, que es lo que hemos visto anteriormente en este país", dijo la asesora médica jefe de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA), Susan Hopkins.

"Estamos detectando más casos a diario", agregó durante una entrevista con la BBC citada por la agencia de noticias AFP.

La UKHSA adelantó que las nuevas cifras se publicarían el lunes, después de haber registrado 20 casos el viernes.

Hopkins se negó a confirmar la información de que una persona estaba en cuidados intensivos, pero dijo que el brote se concentraba en las zonas urbanas, entre hombres homosexuales o bisexuales.

"El riesgo para la población general sigue siendo extremadamente bajo en este momento, y creo que la gente tiene que estar alerta", dijo, añadiendo que para la mayoría de los adultos, los síntomas serían "relativamente leves".

Reino Unido dio la voz de alarma el 7 de mayo, con una persona que había viajado recientemente a Nigeria.

La viruela del mono puede transmitirse a través del contacto con las lesiones de la piel y las gotitas de una persona contaminada, así como a través de objetos compartidos, como ropa de cama y toallas.

Sus síntomas se asemejan, en menor grado, a los observados en el pasado en sujetos con viruela: fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y dorsales durante los primeros cinco días.

Luego aparecen erupciones (en la cara, las palmas de las manos, las plantas de los pies), lesiones, pústulas y finalmente costras.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los síntomas duran entre 14 y 21 días, y no hay tratamientos específicos contra esta infección.

El viernes pasado, la OMS emitió un "alerta epidemiológica" por "viruela símica en países no endémicos".

Según ese último reporte, hasta el 20 de mayo de 2022 eran 11 los países que han informaron casos: Australia, Alemania, Bélgica, Canadá, Francia,

Estados Unidos, España, Italia, Portugal, Suecia y el Reino Unido.

Por ese motivo emitió una serie de consideraciones en relación con "la identificación de casos, aislamiento, identificación y seguimiento de contactos, manejo clínico y prevención y control de infecciones asociadas a la atención".



Habló Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró hoy que el impacto de la viruela del mono, una enfermedad que ya se ha detectado en al menos 11 países, "es algo que debería preocupar a todo el mundo".



Desde principios de mayo se han detectado varios casos de viruela del mono en países de América del Norte y Europa, lo que ha despertado la preocupación de que la enfermedad, endémica en algunas zonas de África, se esté extendiendo.



El mandatario estadounidense, en su primer viaje a Asia como presidente, dijo en Seúl que las autoridades sanitarias no le han informado plenamente sobre "el nivel de exposición" en Estados Unidos, reportó la agencia de noticias AFP.



"Pero es algo que debería preocupar a todo el mundo", dijo Biden a los periodistas antes de subir al Air Force One para volar a Tokio.



"Es una preocupación en el sentido de que si se extendiera sería consecuente", añadió.



