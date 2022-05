Hartazgo vecinal en el barrio “Don Carlos” por las picadas motoqueras

Los vecinos del barrio Don Carlos tuvieron otro domingo para el olvido. Aseguran que cerca de 200 motos se juntaron en el barrio para realizar picadas. El hartazgo crece en la zona porque, según afirman, no les dejan poner reductores de velocidad, no se hacen controles y la zona es tierra libre para cualquier descontrol.

El problema tiene lugar en el sector de 138 a 141 y de 501 a 507, donde los escapes liberados de los motociclistas clausuran cualquier intento de descanso durante el fin de semana.

“La municipalidad no nos deja hacer o poner algo en la calle porque dice que no podemos obstruir la calle y nosotros tenemos la calle obstruida porque las motos con sus picadas no nos dejan salir a caminar con nuestra familia. La verdad que es injusto que la Municipalidad no actúe en beneficio del vecino que se perjudica por este accionar de motociclistas que choca contra cualquier buena convivencia”, describe uno de los vecinos afectados, quien no puede dar su identidad por temor a represalias.

Lo que los vecinos reclaman es que, al menos, pongan reductores de velocidad y nos dicen que no, pero tampoco hacen controles para evitar que haya picadas, gente rodando en moto en una rueda (wheelie) y sin permitir el uso del espacio público.

Días atrás, se reunieron decenas de vecinos para analizar qué medidas se pueden adoptar para evitar quemás de 100 familias convivan cada fin de semana con el calvario de las picadas de motos.

En la reunión uno de los participantes dijo que “nosotros no podemos caminar tranquilos, pero ellos sí y hasta nos pueden matar con la moto”.

Cabe indicar que el feriado pasado, cuando se realizó el censo, en el barrio “Don Carlos” tampoco pudieron “descansar” de los ruidos y explosiones de los “motoqueros” que se instalaron en la zona y utilizan una calle como una pista de carreras.

Como ha informado este diario, las escenas y denuncias desde ese barrio de Hernández se repiten los fines de semana y van tomando volumen.

El descontrol en la calle afecta a los vecinos del barrio “Don Carlos” como también a otras zonas de la Ciudad: las adyacencias de Plaza Malvinas padecen durante las madrugadas de los fines de semana con el ruido de las motos y la música con alto volumen.

Los vecinos se reunieron para buscar una solución / EL DIA