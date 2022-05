Opinan los lectores

EL CENSO Y EL IPS

Luis María Martiarena expresa: “He leído críticas absurdas al reciente censo, a su oportunidad y a su concreción. Disiento completamente, me parece que es una herramienta única e imprescindible para que el Gobierno conozca variables fundamentales acerca de las realidades y necesidades de la población y actúe en consecuencia. Ahora bien: el IPS sigue actualizando las jubilaciones con el mismo mecanismo implementado hace más de 70 años, cuando todo se hacía a mano. Pasaron varios censos y...nada. ¿A los gobernantes no les interesa agilizar los procedimientos porque no les importan los jubilados? ¿A los trabajadores del IPS les interesa mantener sus quintitas burocráticas? En cualquier caso las actitudes son condenables, injustificables e incomprensibles (porque, en el mejor de los casos, todos nos volvemos viejos)”.