La Provincia suspendió la compra de un avión

Estaba casi todo listo para que este otoño aterrizara en el áerodromo de La Plata: se había elegido el modelo (un avión bimotor Beechcraft King Air B200GT/250 de reciente fabricación, con capacidad para 8 personas) y ya estaba el contrato -por más de 7 millones de dólares- firmado por el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Pero cinco meses después de aquella adjudicación el mismo funcionario que había aprobado la compra resolvió rescindir el acuerdo y, al menos por ahora, dar marcha atrás con una decisión que en su momento generó bastante revuelo.

De acuerdo a la resolución 740/22, publicada esta semana en el Boletín Oficial de la Provincia, el volantazo se justifica por el control de cambios y las dificultades para acceder al dólar que rigen en la Argentina: “La Dirección General Técnica y Legal da cuenta de las razones de público conocimiento mediante las cuales en la República Argentina se encuentra restringido el acceso a divisas internacionales que imposibilitan acceder a la moneda estadounidense para afrontar los pagos en los plazos establecidos”, se detalla entre los considerandos del texto firmado por Berni. Se aclara incluso que la adjudicación (en la que resultó beneficiada la firma RSLINK LLC, radicada en Estados Unidos y perteneciente a un exintegrante de la Fuerza Aérea Argentina) se “perfeccionó” con la emisión de una orden de compra por 7.195.214 dólares, pero que, no habiéndose ejecutado la misma, se acordó la referida rescisión sin corresponderle a la Provincia “ningún tipo de obligación de pago ni de resarcimiento” y renunciando la empresa “a cualquier acción o reclamo administrativo o judicial, de carácter económico o de cualquier índole”.

REVUELO Y MARCHA ATRÁS

La medida surge después de la polémica que el verano pasado generó la noticia. Mucho se habló entonces de la costosa compra, que llamó la atención aún en ámbitos aerocomerciales, donde advirtieron que el gobierno de Axel Kicillof iba a pagar “entre uno y dos millones de dólares más” que el valor de mercado. También se discutió sobre la necesidad de esa adquisición, en medio de una pandemia y con las urgencias socioeconómicas que castigan a la Provincia. Y sobre eso se hizo eco la Legislatura, donde a través de distintos pedidos de informes opositores se exigió la cancelación de la compra. Algo que finalmente se concretó esta semana.

¿Qué pasó para que la Provincia terminara tomando esta determinación? “Pese a que todos los organismos del Estado evaluaron y aprobaron el monto y objeto de la compra, se establecieron prioridades”, admitieron en Seguridad y contextualizaron: “Después de la pandemia, con una nueva realidad económica, la situación particular del sistema cambiario argentino y las correciones de nuestra moneda influyeron en la toma de decisiones”.

La Provincia, abundaron cerca de Berni, “maneja sus insumos a partir de la moneda, los dólares -que no abundan- y el presupuesto que tiene, y según la realidad del momento. Todo eso fue lo que se tuvo en cuenta” a la hora de rescindir el contrato que impidió que el Beechcraft King Air B200GT/250 levantara vuelo desde Ohio, Estados Unidos, para su aterrizaje en el aeródromo platense.

Sin embargo, en la Provincia no descartan avanzar con la compra en un futuro. Argumentan en ese sentido sobre la necesidad de ampliar la flota aérea bonaerense, “con aviones que (como el que no se compró) pueden servir para transportar órganos y salvar vidas. No están pensados para el paseo de funcionarios”, dijeron en respuesta a las críticas opositoras. También aclararon que no serían para uso exclusivo de la Policía (como circuló en su momento), sino para la Dirección de Aeronavegación, que antes dependía de la Jefatura de Gabinete y desde la gestión de María Eugenia Vidal está bajo la órbita de Seguridad.

“Lo que buscamos es sumar más aviones al patrimonio de una Provincia que, por su tamaño, los necesita. La circunstancia histórica y las prioridades del contexto socioeconómico impiden hacerlo. Pero ojalá podamos retomar la compra en algún momento”, insistieron desde la cartera que conduce Berni.