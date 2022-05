Clamor por Coco, el perro retenido en el Aeropuerto de Ezeiza

Coco, un perro europeo de un año y medio, desató un verdadero clamor popular en las redes sociales luego de que quedara retenido en el aeropuerto de Ezeiza, bajo la posibilidad de ser deportado por no contar con la vacunación requerida, lo que finalmente no ocurrirá.

“Liberen a Coco”, se volvió una de las principales tendencias en Argentina en Twitter, luego de que se difundiera la noticia de que el servicio sanitario resolviera no dejar ingresar al can por no contar con un certificado veterinario internacional y tener vencida la vacunación antirrábica.

El perro había llegado el miércoles al aeropuerto desde Hungría, con una escala intermedia en Colombia.

El animal viajó junto a su dueño, Franco Gavidia, el jugador argentino de handball que integró el Antequera español hasta enero pasado, cuando fichó para el húngaro SBS Eger.

Previamente, el jugador estuvo en el Torus Gdansk, de Polonia, donde su pequeña hija -que ahora vive en Argentina- adoptó a Coco, según contó Gavidia.

SIN CERTIFICACIÓN SANITARIA

El deportista, de 30 años, decidió dejar Hungría luego de que en ese país se declarara el estado de emergencia ante la amenaza que supone la guerra en Ucrania.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de nuestro país informó en un comunicado que el can llegó sin su certificación sanitaria y sin la protección antirrábica correspondiente.

Inicialmente, el servicio sanitario puso al perro en custodia dentro del aeropuerto con vistas a realizar los trámites para su retorno al país de origen.

Según el Senasa, “la responsabilidad primaria en este caso compete a su dueño y a la compañía aérea, que lo trajo desde España a Argentina, con escala en Colombia”.

De acuerdo con el servicio sanitario, el microchip (identificación individual de la mascota) de este animal, donde se encuentran cargados todos sus datos sanitarios, corresponde a Hungría.

REACCIÓN POPULAR

La reacción popular en redes sociales -incluyendo una campaña en la plataforma Change- fueron clave para que el Senasa revisara su decisión inicial de deportar a Coco.

A última hora de ayer, finalmente el servicio sanitario anunció en un comunicado que decidió vacunar al animal y dejarlo en cuarentena durante diez días en dependencias de la Aduana, con los cuidados y la alimentación necesarios.

El Senasa recordó que es su deber exigir que los ingresos de perros y gatos se realicen conforme a los requisitos sanitarios vigentes, en especial aquellos referidos a la rabia, que es una enfermedad que afecta a los humanos y puede causar la muerte.

“Agradezco a todos los que me han ayudado. Para mí, Coco es un miembro más de mi familia”, dijo Gavidia en declaraciones periodísticas.

El deportista reconoció que la vacuna se había vencido hace nueve días, pero alegó que no verificó la documentación por la premura con la que decidió dejar Hungría.

Contó que entró en pánico cuando, estando en Ezeiza, escuchó al personal sanitario y de una aerolínea comentar que Coco sería enviado a Colombia y que allí probablemente sería encerrado por no tener vacuna y luego sacrificado.