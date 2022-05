VIDEO.- Brutal pelea en la secundaria platense donde "amenazaron de muerte" a una alumna

El caso de bullying que fue denunciado ante la Policía en las últimas horas, y que tuvo a una alumna de una escuela secundaria platense generó una enorme conmoción en la comunidad educativa del establecimiento ubicado en 46 entre 2 y Diagonal 80. Tan es así que lectores de EL DIA hicieron llegar un video de un brutal ataque que habría sufrido una alumna del mismo colegio dentro del edificio y que fue filmado.

Según denunciaron a EL DIA, y se ve en las imágenes, una adolescente fue salvajemente golpeada en medio de una pelea que tiene un pasillo como escenario. Allí se ve a una joven que arrastra del cabello a otra y luego le da golpes de puño en la cabeza. También le asesta una patada muy cerca del rostro.

La víctima intenta volver a ponerse de pie y se abalanza contra su agresora, para terminar ambas tomándose del pelo. Y todo se da ante los compañeros que filman e incitan a que se sigan peleando, y sin directivos ni docentes a a vista.

Este episodio, según manifiesta la misma fuente, se suma a otros y al denunciado en las últimas horas, que fue publicado en la edición impresa de EL DIA (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-5-27-4-2-3-denunciaron-un-caso-de-bullying-en-la-escuela-secundaria-n-31-policiales) y en donde donde una joven manifestó que su hermana estaría recibiendo “serias amenazas”, y pidió ayuda urgente para que el hecho no termine en una situación que podría lamentarse. Según explicó la denunciante, “desde hace un tiempo viene recibiendo amenazas de compañeras, tanto de muerte, como de que la van a golpear”. Además, manifestó que los directivos del establecimiento “no hacen nada”, y aseguró que “la nena todos los días es acosada”.

En ese contexto, los familiares decidieron radicar la denuncia policial en la comisaría cuarta, al notar que las autoridades de la institución hacen caso omiso. “La preceptora del curso culpó a la nena por avisarle a mi mamá de que le querían pegar”, deslizó la hermana de la víctima.

“A la nena la golpearon ahí adentro y nadie hizo nada”, expresó la joven sobre el hecho que quedó filmado y se muestra en esta nota.

Más hechos dramáticos

Otro caso de bullying tuvo lugar en la escuela Nº 73, donde la madre de un alumno de tercer grado denunció que el nene “recibió golpes y malos tratos de sus compañeros de clase”.

En diálogo con EL DIA, la mujer habló de maniobras de “asfixia” y que un amigo “le salvó la vida”.

En ese sentido contó: “Mi hijo fue brutalmente golpeado por sus propios compañeros sin motivo alguno. Le causaron politraumatismo y traumatismo abdominal”.

En el dramático relato, la mamá de la víctima asegura que el ataque comenzó siendo por parte de cinco compañeros pero que luego se sumaron otros dos, por lo que fue un total de siete el grupo que le dio la golpiza, según su testimonio.

“Cinco nenes me empezaron a golpear y me sorprendieron. Uno me agarró del cuello y me levantó. Son de mi mismo grado y mi misma edad. Casi me dejan sin aire”, detalló el chico con cierto temor a este diario sobre el ataque del que le tocó ser víctima.

Afortunadamente, el alumno fue salvado por uno de sus pares: “No me podía defender y cuando me estaban ahorcando, un compañero vio y los quitó de encima mío”.