VIVO | Cumbre de la UCR en el Teatro Coliseo de La Plata con fuertes críticas a Milei

El radicalismo cumple hoy en La Plata un trámite interno que excede la mera formalidad y se transformará en un fuerte gesto político por partida doble en medio de la tensión que cruza Juntos por el Cambio. Reúne a su Convención nacional y nominó a Gastón Manes como presidente de ese organismo encargado de definir la política de alianzas del partido centenario.

Gastón Manes, en su discurso, marcó fuertes diferencias no sólo con el kirchnerismo sino también con Javier Milei. “A los populismos de izquierda y de derecha les tocará perder”, dijo, en lo que pareció ser una referencia al actual oficialismo y líder libertario.

“Vamos a convocar desde el centro popular y no desde los extremos”, definió, en lo que fue una toma de distancia de sectores del PRO que buscan un acercamiento con Milei. Y apuntó en una obvia crítica a Cristina Kirchner: “Los radicales no tenemos dueño y no elegimos presidente mediante el twitt de un iluminado”, dijo.

Es, en primera medida, una señal de unidad, porque la designación del hermano del neurocientífico y precandidato presidencial será apoyada por las distintas corrientes internas de la UCR. Incluso el sector que lidera Martín Lousteau, que amagaba con presentar un nombre alternativo, se quedará con la vicepresidencia del organismo.

Ese dato no es menor: los radicales exhibirán un partido que viene logrando saldar sus diferencias frente a sus socios del PRO que afrontan una interna feroz entre halcones y palomas.

La cita comenzó minutos antes de las 16 el Teatro Coliseo Podestá con el concurso de unos 300 convencionales de todo el país. También participa la plana mayor del partido liderada por Gerardo Morales.

Una mesa ampliada para contener a todos

La Convención nacional de la UCR llegó a un acuerdo de unidad que terminó consagrando a Gastón Manes como presidente. Pero para ellos, debió ampliar la mesa de conducción para incorporar a todos los sectores internos. Así, Evolución, el armado de Martín Lousteau, se llevó algunos espacios de peso. En la vicepresidencia primera fue nombrada Ivana Coronel, una dirigente de Pergamino. En tanto, el porteño Hernán Rossi se quedó con la secretaría general. Rossi era el contrincante de Manes, pero primó la unidad y el hombre de Lousteau se terminó bajando.

Milei, un blanco fijo

No sólo Manes apuntó a Milei y a la idea de sectores del PRO de sumarlo a Juntos por el Cambio. También se refirió sin nombrarlo al líder libertario, el ex diputado nacional Marcelo Stubrin. “Tenemos que incorporar a otros sectores, pero la columna vertebral de la coalición debe ser la fortaleza de esta UCR”. Y tras cartón, disparó: “No vamos a ser adoradores de los populismos berretas que quieren instalarse en el país”.

La unidad, la unidad

Pese al gesto de unidad que brindó la Convención, en el debate surgió la división de los bloques de diputados de la UCR en el Congreso. Y ese fue el planteo de un convencional tucumano en que en forma vehemente reclamó que el organismo se expidiera por la fusión de las bancadas. “Esto no pasó nunca, ni cuando se firmó el Pacto de Olivos”, dijo. La moción se terminó diluyendo, pero el tema quedó boyando y el reclamo arrancó aplausos sostenidos.