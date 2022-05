Se definió el nuevo cuadro tarifario del gas, que sube 20% desde junio

El Gobierno Nacional dio la orden de avanzar en los aumentos de tarifas del servicio público de gas natural por redes, que serán en torno a un 20% promedio para todo el país a partir del 1 de junio, según se informó.

La novedad quedó consagrada ayer, cuando el secretario de Energía, Darío Martínez, firmó la resolución que instruye al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a confeccionar e implementar los nuevos Cuadros Tarifarios para cada una de las distribuidoras.

El costo del gas en sí mismo se incrementará el 41,7%.

Las distribuidoras les cobrarán esa suba a sus clientes, pero como el valor del gas representa entre un 45% y 50% de lo que se paga en la boleta, la suba para los usuarios será algo superior al 20%.

Mientras que aquellos usuarios beneficiados con la tarifa social no sufrirán aumentos. La secretaría de Energía realizó dos audiencias públicas sobre el costo del servicio del gas.

Durante la primera realizada en marzo aplicó un aumento del 20% para mejorar los márgenes de ganancias de las distribuidoras y transportistas de gas.

Mientras que en la segunda audiencia llevada a cabo días atrás, trató de bajar la cantidad de subsidios que paga el Estado por el costo del gas en las boletas.

La luz subirá el 26% en el “precio estacional de la energía eléctrica” (PEST). Las distribuidoras pagarán más y se calcula que trasladarán a las boletas de los usuarios un 17%.

El proceso de ajuste insumió dos audiencias públicas para cada servicio. En marzo se aplicó una suba del 20% al gas y en mayo, en la segunda audiencia, se buscó bajar la cantidad de subsidios que paga el Estado por el costo del gas.

En la energía eléctrica fue hacia arriba en ambas audiencias. El primer ajuste a los usuarios fue del 20% y el que se viene en junio será del 17%.

Según se detalló, la empresa mayorista del sistema, Cammesa, cobrará el 36% más la electricidad a las empresas desde junio. Pero los usuarios tendrán un ajuste del orden del 17%.

El Estado viene subsidiando el 75% del costo del gas. A partir de junio, esa subvención disminuirá. Para la energía eléctrica, la subvención es del 81% y se espera una baja.

Según indicaron fuentes del sector energético, a instancias del Ministerio de Economía, las distribuidoras de gas pagarán un 40% más por el fluido. Eso llevará un aumento del 20% en los consumidores residenciales.

La suba puede ser más fuerte para las industrias, pero inferior para quienes están beneficiados con la tarifa social.

Un caso parecido es el que se presenta con el servicio eléctrico. Aunque con un incremento del precio más acentuado e impacto en las facturas.

En esta línea, apuntaron las fuentes, Economía buscaría que la empresa distribuidora Cammesa baje el subsidio a los hogares.

No obstante eso, el aumento a los clientes resultó más atenuado que en las consideraciones iniciales, que lo ponían en el orden del 22%.

Las distribuidoras de gas compran a las productoras y cubren una parte de la inversión con la tarifa. El resto lo solventa el Estado.

Para 2022, se estima un consumo de 14.420 millones de metros cúbicos de gas (unos 9.000 millones entre mayo y septiembre).

Cuando el país compra a productores locales, el gas se paga entre US$ 4 y US$ 5 dólares, mientras que cuando importa de Bolivia paga US$ 11 por millón de BTU -la unidad de medida del sector- y destina US$ 39 en las importaciones de GNL que luego se regasifican.