VIDEO. Con la llave y un cómplice: así desvalijaron el showroom del Centro

Una cámara de video registró imágenes no conocidas del robo denunciado a un showroom en la zona de Tribunales. Según puede verse, las sospechosas ingresar al edificio gracias a que una joven que sale les permite ingresar pero más tarde, al salir con las mercaderías sustraídas, se observa que una de ellas tiene una llave para poder abrir la puerta del edificio. También se aprecia la presencia de un individuo joven que oficiaría de cómplice y ayuda a cargar las bolsas.

Como este diario informó, en la cuenta de redes sociales del comercio Sublime Indumentaria se denunció el robo registrado en la zona de 49 entre 14 y 15, a la vuelta del palacio judicial Bonaerense.

"Bueno, acabo de llegar al showroom y lo encontré completamente vacío. Me rompieron toda la cerradura, me robaron absolutamente toda la ropa, no quedó nada". Así describió y denunció una joven un hecho ocurrido en las últimas horas en La Plata.

Según se detalla en la propia cuenta del comercio Sublime Indumentaria, el episodio se habría registrado en la zona de 49 entre 14 y 15, a la vuelta del palacio judicial Bonaerense.

"Hoy entro a mi lugar de trabajo y lo encuentro vacío, sin una sola prenda. La verdad, me arruinó completamente. No puedo creer la maldad de la gente. Yo nunca me metí con ella, jamás le hice nada", contó llorando.

La mujer, relata que "hay una sola persona que yo estoy segura hizo esta maldad, una persona que venía a este showroom, que se hacía mi amiga, y tuvimos una diferencia. Yo no le di la plata que ella me pidió, me pedía más cosas y yo no le quise dar, la bloqueé de todos lados".

En el último tramo pide ayuda y cuenta: "Estoy tratando de ver cómo sigo adelante. Obviamente por el momento no hay showroom" y describe que organizará una rifa solidaria: "La que quiera y pueda ayudar se agradece y la que no, su difusión también sirve"