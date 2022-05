VIDEO.- Femicidio en Barrio Jardín: "Creemos que le revisó el teléfono y encontró algo que lo enfureció"

Por el barrio sobrevolaba una sensación fea, sobre todo cada vez que el ahora acusado era visto merodear la casa de Patricia. No tenían registro de peleas, gritos, o escándalos que hacían suponer que "esto terminaba mal". Pero la hija de la víctima habría dado en el barrio otro panorama. Así son las impresiones recogidas en la zona de Barrio Jardín conmovida por el femicidio de Patricia Alejandra Aybar, de 56 años, fue ultimada a golpes dentro de su propia vivienda en las últimas horas de ayer y en un hecho por el que está prófugo un hombre de 59 años apodado El Puma, ex pareja de la víctima (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-5-3-1-36-56-un-femicidio-anunciado-la-mataron-a-golpes-y-buscan-a-su-expareja-policiales).

Ese individuo fue visto salir del edificio donde ocurrió el hecho, en 80 entre 118 y 118 bis. "Iba a toda prisa, subió a un auto blanco y salió arando el asfalto”, indicó un vecino aún en shock por lo sucedido.

Haber presenciado el instante en el que el acusado abandonaba la escena, no se trató de una mera casualidad. Minutos después de las tres de la tarde el ahora principal sospechoso gritó a su ex para que le abriera la puerta.

"El error de ella fue abrirle la puerta. Es probable que él le haya sacado el teléfono y al revisarlo encontró algo que no le gustó y ahí se enfureció", estimó Luis, un comerciante cercano y conocido de la víctima, su hija y el supuesto victimario.

Según precisaron fuentes policiales, en base a los elementos hallados en la finca, se sabe que la víctima fue atacada en el sector de la cocina.

Esta mañana EL DIA.COM habló con Luis: "en este barrio nunca había pasado algo así, por eso estamos sorprendidos y porque a esta persona la conocíamos de acá, era cliente del negocio, la hija también compraba siempre".

Dijo que "ayer a la tarde se cruza Agustina, la hija, en pánico, diciendo que el padre había matado a la mamá. Le pregunté si el padre estaba todavía adentro y me dijo que no, que el departamento estaba cerrado, que ella estaba llamando a la madre y no le contestaba. Desde las 2 de la tarde que la llamaba y no le contestaba. El teléfono estaba en línea o sea que era él quien tenía el teléfono", estimó.

El testigo dijo que "pensamos que le ha estado revisando el teléfono y que encontró algún mensaje que desató la furia del Puma".

"Yo a él lo conocía y hace dos meses me dijo que su hija iba a vivir acá enfrente. Y le dije que cualquier cosa que necesitara que no dudara en venir al negocio. El vivía a 10 cuadras y venía siempre. Una vez me pidió permiso para dejar un auto estacionado acá, Era un chabón copado, deportista, nada hacía pensar en lo que pasó".

"Pensamos que a Agustina la habían asaltado. Mi mujer la contuvo porque encima está embarazada, estaba en pánico. Agustina nos contó que el padre era violento y que por eso se habían separado. El a veces venía, cocinaba. Pero se ve que pegaba y pedía perdón y ella lo perdonaba, típico de un femicida. Agustina nos contó que él venía, cocinaba, se hacía el simpático pero aparentemente ella no quería saber más nada".

El hecho se habría producido entre las 13 y las 14 y recién a las 16 el cuerpo de Patricia fue descubierto por su hija. La noche anterior el Puma habría estado en la vivienda. "Vino acá, compró cosas para cocinar".

El comerciante contó que lo veían pasar en bicicleta y consideró que "a lo mejor pasaba para vigilar, para ver si a la ex la llevaba alguien o algo así, como que la investigaba".