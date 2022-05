Reino Unido: lanzan nueva visa para los graduados de las mejores universidades del mundo

Reino Unido presentó una propuesta para atraer a la nación a grandes potencias de las mejores universidades del mundo. Desde este lunes, egresados de las casas de estudios que estén entre las mejores calificadas podrán solicitar una visa de hasta tres años para trabajar allí.

La visa en cuestión se nombró “visa de individuo de alto potencial” (HPI por sus siglas en inglés) y la podrán solicitar aquellos estudiantes que se hayan graduado dentro de los últimos cinco años de universidades seleccionadas. Las mismas se pueden verificar en la página oficial del Reino Unido.

Los estudiantes podrán postularse para dos tipos de visa. Una de ellas será para egresados de determinadas carreras, que será de dos años, y otra será para quienes hayan realizado un doctorado, la cual se extenderá hasta tres años.

Un dato a destacar es que dichas visas se podrán extender por trabajo a largo plazo, siempre y cuando cumplan con los requisitos solicitados. Uno de los requisitos será tener un pasaporte al día o bien, documento que compruebe su identidad.

Este proyecto impulsa a elegir a estudiantes según su capacidad, por lo que no importará la nacionalidad. Por el momento, desde el gobierno británico no han puesto un límite, lo que indica que no habrá un cupo para la selección.

Algunas de las instituciones calificadas durante el 2021 como las mejores son consideradas según el Ranking Académico de Universidades Mundiales, Times Higher Education y Quacquarelli Symonds, entre otros. La lista está integrada por 20 universidades de Estados Unidos, Suecia, Suiza, China, Singapur, Alemania, Canadá, Japón, Hong Kong y Francia, entre otros.

Requisitos

Desde el gobierno británico adelantaron cuáles serán algunas de las condiciones que los aspirantes deben tener antes de solicitarla. Uno de ellos es poder tener un nivel de inglés B1, es decir, hablar con fluidez, leer e interpretar. Además, tendrán que aprobar un control de seguridad y criminalidad.

El valor de la misma será de 715 euros, sin contar los gastos de inmigración. Los postulantes deberán contar con fondos de manutención superior a 1269 euros.