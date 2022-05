Le hicieron un “cuento de novela” a una joven poeta

Las ventas a través de publicaciones en las redes sociales son cada vez más frecuentes y, por lo general, suelen ser efectivas. Pero no fue el caso que experimentó una joven estudiante de abogacía, influencer y poeta platense.

Según expuso Melina Cueto en su cuenta de Instagram, había puesto en venta un televisor a través de Market Place, y un supuesto interesado no sólo la contactó, sino que le hizo una oferta y acordó con aquella la compra de ese aparato electrónico.

Pero el falso cliente, del cual la damnificada ya aportó el nombre y apellido en su denuncia, tras acordar la compra del televisor, le escribió a Melina para asegurarle que “por error” le había dado 150.000 pesos, en lugar de los 15.000 que habían convenido.

En su amargo descargo sobre la estafa sufrida, la influencer expresó: “Yo, de tonta, confié en que se había equivocado y le transferí plata que no me sobraba”.

“Es que me dijo que el banco le había bloqueado la cuenta y que necesitaba recuperar el dinero que había depositado de más”, explicó luego la víctima de la dolosa maniobra.

Tampoco obvió mencionar que “supuestamente, se contactó conmigo alguien del Banco Galicia, pero resultó que no era cierto y perdí 150.000 pesos, que eran fruto del ahorro y el esfuerzo de 3 años de laburo intenso”, señaló angustiada.

El caso fue denunciado por Melina y es ahora investigado por la DDI La Plata.

“ESTOY SIN TRABAJO”

Este infortunio padecido por la joven, que es estudiante de la carrera de Abogacía en la Universidad Nacional de La Plata, se le suma a otro reciente que la mantiene afligida.

Sobre esto último, Melina consignó: “Hace un mes me despidieron de mi trabajo en un comercio, donde éramos tres chicas. Y ahora me viene a pasar esto. No doy más”, posteó con inocultable desánimo por su momento personal.

Pero, además, desesperada por haber perdido sus ahorros, contó: “Una chica (puro amor) y @_lolisima me sugirieron la idea del cafecito, para recuperar lo que se pueda. Si el @bancogalicia se pone la 10 y me reintegran lo que deben, la idea es, con lo que sobre, donarlo a una ONG”.