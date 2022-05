Una referente del sindicalismo docente anunció su retiro

La titular de la FEB, Mirta Petrocini, anunció su alejamiento de la vida sindical por lo que no se presentará en la renovación de autoridades convocada para la semana próxima, tras 16 años al frente de la organización.

Con un hilo en Twitter, la histórica dirigente de uno de los principales gremios docente de la provincia de Buenos Aires comunicó su decisión de dar un paso al costado "fomentando la participación y brindando formación gremial para los futuros dirigentes cuenten con las mejores herramientas para afrontar este desafío".

Quiero hacer pública la decisión que he tomado hace algún tiempo y que ya he comunicado oportunamente por los canales institucionales pertinentes:



Decidí no renovar y no presentarme a las nuevas elecciones de @LaFEB del próximo 11 de mayo.

(abro hilo)👇#BuenMiércoles #eshoy pic.twitter.com/RdUZmuX4FN — Mirta Petrocini (@MirtaPetrocini) May 4, 2022

"Quiero hacer pública la decisión que he tomado hace algún tiempo y que he comunicado oportunamente por los canales institucionales pertinentes: decidí no renovar y no presentarme a las nuevas elecciones de la FEB", dice el primero de los mensajes publicados esta mañana en la red social.

El 11 de mayo están previstos los comicios que renovarán la actual conducción gremial, que tendrá lugar cuando se produce la reanudación del diálogo con las autoridades de la Provincia ante la disparada inflacionaria que se viene registrando desde hace varios meses.

"No es una despedida. Es una hasta siempre, con el compromiso, la dignidad y la lucha que siempre me acompañaron. Mi eterno agradecimiento!", cierra el hilo de mensajes.