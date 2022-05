Ilusión renovada

Esta vez el hombre de la noche copera de Estudiantes no fue Mariano Andújar, Leandro Díaz, Mauro Boselli ni Fernando Zuqui. El jugador que hizo delirar a la multitud y se puso el traje de héroe fue un uruguayo, autor del gol del triunfo 1-0 sobre Nacional y el jugador más claro de mitad de cancha para adelante. Manuel Castro, el volante por derecha que llegó en silencio y es titular indiscutido, se llevó todos los flashes de la noche.

Luego del entrenamiento matutino en el Country de City Bell, el jugador nacido en Durazno hace 26 años y que parece haber recuperado su mejor nivel en el Pincha compartió sus emociones luego de que el equipo alcanzara tres puntos que lo dejaron virtualmente en octavos de final de la Libertadores, en la antesala de la definición de la Copa de la Liga Profesional.

“Estamos muy contentos por lo alcanzado pero también es cierto que estamos muy cansados. Fue un partido bien de Copa Libertadores, diferente a los del torneo local por las cosas que hay en juegos. Al no tener margen de error y sumado al clima que había en la cancha hicieron que sea un partido así”, contó en diálogo con La Redonda.

El jugador reconoció, además, que en los últimos partidos recuperó la confianza que había perdido en el arranque del año, culpa de una lesión que lo alejó de las canchas y del primer equipo. “Estoy contento porque trabajé para esto”.

“Cuando llegué los referentes nos decían que querían volver a jugar la Copa Libertadores, porque era una competencia especial para el Club. Hoy lo estoy viviendo y la verdad que es hermoso, todo el ambiente que hay en la cancha, cómo lo vive la gente. Ellos están identificados con nosotros y nosotros con ellos. Es muy lindo”, continuó Castro a la hora de referirse de la relación de Estudiantes con esta competencia que ya ganó en cuatro oportunidades.

A la hora de festejar su gol lo hizo casi de frente a la hinchada de Nacional y besándose la camiseta de Estudiantes. Sin embargo aseguró que justo corrió para allá y que estaba muy feliz porque era su primer gol en Libertadores. Igualmente reconoció que toda su familia es hincha de Peñarol pero que él, tras su paso por Montevideo Wanderers, simpatiza por ese club.

“Estoy más afianzado que en mi primera etapa en el club. Ahora llego más al gol y me siento mejor. La primera vez me costó poder jugar al mismo ritmo y ahora me siento más completo. Sin dudas que la veo más positiva que la anterior”, reflexionó respecto a sus primeros meses en Estudiantes allá por 2018/19.

En relación a la seguidilla de partidos que jugaron, aseguró que un descanso en esta parte “viene bien” para descomprimir un no tener la presión por un resultado. Estudiantes jugará con suplentes en Rosario y pondrá todo en el partido de cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

Por último habló de su situación contractual y mantuvo sus dichos de enero pasado, cuando este medio lo entrevistó durante la pretemporada albirroja en Montevideo. Dijo que quiere renovar contrato y que su representante le contó de charlas con la dirigencia al respecto. “Pero la verdad es que ahora estoy con la cabeza en lo que estamos jugando, ya se verá el tema de mi renovación. Acá estoy muy a gusto y cómodo, ojalá me pueda quedar”.

OTROS CASOS A RESOLVER ANTES DEL 30 DE JUNIO

Además de Manuel Castro la dirigencia de Estudiantes trabaja en otros tres jugadores más que tienen contrato hasta el 30 de junio, situación compleja porque se trata de todos ellos titulares y muy considerados por el entrenador Ricardo Zielinski.

El principal es Fernando Zuqui, quien a mediados de año se quedará con el pase en su poder luego de terminar su vínculo con el Pincha, que posee el 50 por ciento de su ficha; la restante es de Boca.

El jugador tiene diálogo permanente con los albirrojos y ya manifestó su deseo de seguir en el Club, incluso cuando estuvo la chance de someterse a una subasta con el Xeneize. Pero claro, aprovechará su “último mercado de pases” con pretensiones y escuchará todas las ofertas. Tiene una de un club europeo y otra de Colón que son realmente tentadoras. Igual la prioridad la tendrá Estudiantes. No es un caso cerrado pero sí muy complejo.

Fabián Noguera, el marcador central, también tiene contrato hasta el 30 de junio. El jugador quiere seguir en el país y su mejor opción es el Pincha. Ya hubo contactos y todo indica que seguirá en La Plata.

Por último está la situación de Matías Pellegrini, quien tendrá que regresar a Inter de Miami luego del préstamo de un año en Estudiantes. De todos modos el Club gestiona una extensión de seis meses más ya que la MLS estará en plena competencia en dicho momento.

JUEGA LA RESERVA TAMBIÉN CON SUPLENTES

La Reserva de Estudiantes jugará hoy desde las 9 su último partido de la fase regular de la Copa Binance de la Liga ante Rosario Central en el predio de Arroyo Seco. De ganar, el elenco Pincha de ganar contará con ventaja deportiva en los cuartos de final. Estudiantes es líder de la zona B por diferencia de gol sobre Lanús, y con tres puntos respecto a Central Córdoba y cuatro sobre Boca, los dos equipos que hoy estarían clasificando.

Los jugadores citados por Pablo Quatrocchi para este partido son: Fabricio Iacovich, Julián Marcos, Mateo Burdisso, Tomás Núñez, Mateo Ortale, Franco Ojeda, Rodrigo Dinocco, Fabricio Amato, Nehuén Benedetti, Benjamín Rojas, Mariano Aguilera, Lautaro Lovazzano, Mateo Modotti, Valentín Giraudo, Brian Aita, Máximo Guzmán, Juan Arango y Mariano Ascacibar.