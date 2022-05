El platense que actuó con De Niro: una amistad de la juventud, un reencuentro en pandemia y una oferta imposible de rechazar

Por estos días, Sergio Antonucci, “Pete”, para sus amigos y conocidos, está viviendo un sueño que nunca había soñado. Periodista y productor de radio, que desde hace más de 20 años se desempeña en diferentes áreas de EL DIA, esta semana tuvo a centímetros de distancia a una de las caras más reconocidas de Hollywood, Robert de Niro, en el marco del rodaje de una escena de “Nada”, la serie que el oscarizado actor vino a filmar al país, en gran parte, por el entrañable vínculo que mantiene con Luis Brandoni, su amigo, y protagonista de esta producción de Star+ que dirigen Mariano Cohn y Gastón Duprat.

La historia sobre cómo “Pete” llegó a actuar con una de las leyendas del cine del mundo, sin haber actuado nunca en su vida, es digna de contar.

Resulta que en su juventud, cuando cursaba la carrera de Periodismo en la UNLP, conoció, por un amigo en común, a un muchachito de Bahía Blanca que ya manifestaba sus ganas de comerse al mundo a través de su cámara: era un joven Gastón Duprat que, en sus años de estudios audiovisuales en La Plata, sembró muchas amistades, entre ellas, Sergio.

Recuerda ahora “Pete”, que acaba de volver de su segunda jornada del rodaje que se está llevando a cabo en La Boca, tras haber rodado otra escena en la que, con desparpajo, se anima a putear al gran Beto Brandoni, en aquellos años compartieron muchas aventuras con el cineasta, como aquellos desopilantes días en los que jugaban a hacer móviles para nadie y abordaban a la gente preguntándoles sobre los temas más candentes de la actualidad.

“Nos divertíamos mucho”, revela Sergio, entre risas, recordando esas hilarantes escenas en las que él llevaba el micrófono y Duprat, claro, filmaba.

Con el tiempo, cada uno hizo su camino, “Pete” se quedó en La Plata y Duprat partió: con los años, se convertiría en uno de los realizadores más destacados del país y, tiempo después, volvería a esta ciudad para rodar, en dupla con su mano derecha Mariano Cohn, una de sus obras bisagra, “ El hombre de al lado”, el filme que rodaron en la casa Curutchet que fue nominado a los Premio Goya como Mejor película extranjera de habla hispana.

A partir de ahí, la dupla Cohn Duprat siguió en ascenso de la mano de premiadas y taquilleras películas como “El Ciudadano ilustre”, protagonizada por Oscar Martínez, y otras tantas, hasta volverse figuritas pedidas por estrellas internacionales como Penélope Cruz y Antonio Banderas, por ejemplo, a quienes dirigen en “Competencia oficial”, actualmente en cartel en las salas de cines.

Y a medida que la carrera de Duprat crecía, Sergio sentía ganas de volver a conectarse con él pero no quería que el realizador pensara que su contacto tuviera que ver con alguna cuestión de conveniencia. Así, durante mucho tiempo, se reprimió las ganas de llamarlo, celebrando en silencio cada éxito de su amigo de la juventud.

Pero un día de esos todos parecidos que marcaron la cuarentena por la pandemia, una oportunidad que muchos aprovecharon para conectar con lo verdaderamente importante, a “Pete” le sonó el teléfono: el que marcaba del otro lado de la línea, a través de una videollamada, era Gastón Duprat. Bastaron apenas segundos para comprender que el vínculo estaba intacto y en ese reencuentro telefónico quedaría registrada una promesa de invitación para que algún día fuera a visitar un rodaje.

Un año después, el teléfono le volvió a sonar y Duprat, ahora, no sólo estaba cumpliendo con esa promesa, sino que la redoblaba: “Me dijo que tenían esta súper producción con Robert de Niro y que si me animaba y no me ponía nervioso quería que fuera parte”. Y Sergio no dudó: “No hizo falta que me cuente de qué se trataba la serie, yo ya le había dicho que sí”.

Esta semana, “Pete” faltó dos días al trabajo para sumarse al rodaje de la producción de la que todo el país habla. Sin poder creer la situación, cuenta que su participación es un bolo por el que le hicieron un contrato y, obviamente, por el que también le pagarán. Él no lo puede creer. “Me tratan como una estrella de la actuación, de maravillas”, confiesa.

En concreto, filmó dos escenas de las que, tal vez, quede una sola. Sin poder revelar demasiados detalles, asegura que una de esas, la primera que filmó, participan tanto De Niro como Brandoni, a quien, se podría decir, “Pete” asiste mecánicamente tras un incidente automovilístico.

A pesar de su inexperiencia, cuenta que no lo traicionaron los nervios y que actuó con total normalidad. Incluso, dice, se animó a improvisar unas líneas que fueron celebradas por el director.

Asegura que cuando vio pasar por primera vez a De Niro en el set se quedó paralizado, boquiabierto, mientras el intérprete, que camina “un poquito encorvado” y siempre al lado de una mujer, avanzaba rodeado de gran cantidad de asistentes, en un rodaje bajo estrictos controles sanitarios que, cuando la estrella de “Taxi Driver” estaba presente, se profundizaban.

Según destaca, De Niro se movía como “una persona normal”, de hecho, cuando el rodaje cortó para almorzar, “se sentó con todos nosotros y comió la misma comida”. Sin aires de divismo, ni pedidos exóticos.

Aunque De Niro terminaría de rodar hoy, el rodaje continúa. Sergio volverá la semana próxima para reforzar una de esas escenas, en la que manda al carajo a Brandoni, un actor que le dio una palmada en el hombro y lo felicitó por su actuación: “Estuviste muy bien”, le dijo.

¿Nace un actor? “Me encantaría”, advierte Antonucci, con una sonrisa de oreja a oreja, todavía sin caer del todo en la situación. “Es una experiencia que, a esta altura de mi vida, jamás pensé en vivir”, cierra, emocionado y feliz por este presente de película.

Robert de Niro llegó al país la semana pasada y desde el lunes se sumó al rodaje de “Nada”, una comedia dramática de cinco episodios centrada en Manuel (Brandoni), un crítico gastronómico y referente de la cultura porteña que sufre una crisis personal por el fallecimiento de la empleada doméstica con la que contó por 40 años.

Sin habilidad para valerse por sí mismo en las tareas de la casa, y mal financieramente tras despilfarrar su dinero, el ingreso de una nueva empleada más joven a su hogar significará un choque tanto generacional como cultural.

En esta producción, De Niro interpretará a un amigo extranjero del protagonista, en un vínculo que de alguna manera emula al que une a los dos actores en la realidad. Es que según relató “Beto” públicamente los últimos días, su relación de amistad nació hace más de 30 años a instancias del mutuo conocimiento con Lito Cruz y lleva ya muchos años.

Para De Niro se trata de la segunda experiencia filmando en Argentina, luego de que en los ‘80 estuvo por “La misión”.

Al neoyorquino, genial intérprete de títulos como “Toro salvaje”, “El padrino: Parte II” o “Cabo de miedo”, le habría interesado muchísimo el guión propuesto por la dupla Cohn Duprat más que la propuesta económica: según trascendió, sería muy poco el cachet que aceptó cobrar en relación a los estratosféricos números a los que está acostumbrado.

