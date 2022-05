Asentamientos e integración: una asignatura pendiente en La Plata

“Todo en los asentamientos es precario, todo es improvisado y se nota la ausencia absoluta del Estado. Son ámbitos que no están integrados con el resto de la ciudad, donde en el caso de los chicos el único espacio de integración lo representa la escuela”, dice Pablo Pérez desde la ONG La Plata Solidaria para graficar la situación que a diario observa en los asentamientos de la periferia platense. Asentamientos donde el déficit de integración es mayoritario: afecta a 9 de cada 10 de estos barrios y lo que es peor: esa situación de postergación no se modificó en nada entre 2020 y 2021.

El dato surge de un estudio elaborado por el Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de La Plata (UCALP), el cuarto en su tipo, que también concluye que en el 70% de restos casos, esa necesidad de integración es urgente.

Y si estos indicadores se mantuvieron de una edición a otra del estudio poniendo de relieve una necesidad persistente y desatendida, hay otros que mostraron modificaciones.

Uno de ellos es el número de barrios de este tipo, que creció, al incorporar uno más, con lo que en toda la Región ya suman 261. El segundo es la expansión que se produce en los asentamientos ya existentes, a través de modalidades como la subdivisón de terrenos o la construcción en altura.

Mientras tanto, persisten en ellos deficiencias históricas, como las dificultades para acceder a servicios básicos como las cloacas, bocas de desagüe o alumbrado público.

Las dificultades para contar con otros servicios como el gas condiciona también aspectos como el nutricional, otro de los que muestran características deficitarias en los barrios populares de la periferia platense (ver aparte).

Mientras tanto, el número de habitantes de esos asentamientos plagados de necesidades y urgencias no para de crecer: según el mencionado trabajo ya suma 202.600 personas, 68.800 de los cuales son chicos y adolescentes de hasta 19 años.

Con esos números La Plata sigue siendo la Ciudad con más asentamientos de la Región.

El estudio

La nueva edición del estudio de Integración y desarrollo del Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de La Plata, difundida la ultima semana da cuenta del crecimiento del número de personas que viven en asentamientos en la Región.

En ese sentido, destaca que se sumó un barrio de este tipo respecto del trabajo anterior y que otros se fueron expandiendo en el término de un año.

Según explicaron sus autores, el trabajo se realizó durante 2021 y arrojó datos relevantes sobre cómo se vive en los asentamientos periféricos del Gran La Plata y cuáles son las necesidades más urgentes en materia de Integración y Desarrollo.

Respecto de la cantidad de asentamientos, durante el año pasado el Observatorio registró 261: uno más que en la medición realizada en 2020.

Esos asentamientos están habitados por unas 202.600 personas, de las cuales más de 68.800 son niños, niñas y adolescentes de hasta 19 años.

El trabajo hace hincapié en la dinámica de esos barrios. En tal sentido apunta que continúan expandiéndose los asentamientos preexistentes.

Esta expansión se produce, abunda el estudio, a través de distintas situaciones: barrios que crecen en terrenos colindantes; familias que subdividen el lote en el que están para construir otro hogar y zonas que crecen en altura sobre el cinturón más urbanizado.

Una abrumadora mayoría, nueve de cada diez de estos asentamientos requieren de una mayor integración y desarrollo y, entre ellos, siete lo necesita de manera urgente.

A la hora de describir algunos de los indicadores que afectan el grado de integración y desarrollo, el trabajo postula que nueve de cada diez asentamientos no tienen cordón cuneta; nueve de cada diez no disponen de bocas de desagüe; nueve de cada diez no cuentan con cloacas y ocho de cada diez tiene acumulada basura en la esquina y/o presencia de un basural a cielo abierto cerca.

El informe también puntualiza que siete de cada diez asentamientos no tienen veredas; seis de cada diez no disponen de alumbrado público o éste está en mal estado; y ocho de cada diez tiene buena conectividad a Internet.

Otro de los indicadores analizados tiene que ver con la presencia de instituciones cercanas. En este sentido, la última edición del informe postula que la institución más cercana al barrio es la Iglesia, luego las instituciones educativas y en tercer lugar las salas de emergencia.

Uno de los datos más preocupantes que muestra el estudio es que el porcentaje de asentamientos considerados en “rojo” por su alto grado de necesidad de integración no se modificó respecto de 2020.

Las instituciones más cercanas a los barrios son la Iglesia las educativas y las salas de emergencia

El último informe que había difundido el Observatorio en 2020 mostraba que el 90 por ciento de los asentamientos de la Región necesitaba mayor integración y desarrollo; que el 70 por ciento no tenía acceso formal a la red de energía eléctrica y que el 80 por ciento no contaba con acceso a la red de gas, un factor que condiciona profundamente el panorama nutricional (ver aparte).

Respecto del acceso a la red de agua con tanque, el 60 por ciento no disponía de uno. Y sólo el 40 por ciento disponía de alumbrado público.

En cuanto al asfalto, en el 60 por ciento de los casos las calles perimetrales no disponían de éste. Mientras que el 60 por ciento de las calles interiores de estos barrios tampoco eran asfaltadas.

Un fenómeno que se da es el de familias que subdividen terrenos para construir otro hogar.

Algunos de estos valores se mantuvieron y otros empeoraron en la medición realizada en 2021, respecto de la anterior.

Los datos del informe más reciente fueron presentados la última semana durante un encuentro en el que participaron integrantes del Observatorio Socioeconómico como el magister Rodrigo Martín y el licenciado Paulo Bernardo, el Director de Cáritas Diocesana La Plata, Cristian Gonzálvez, el Coordinador del Observatorio Laudato Si de Scholas Occurrentes, Pablo Kuczynski y la Rectora de la UCALP, profesora Rita Gajate.

Rodrigo Martín valoró la posibilidad de dar a conocer estos datos que tienen relevancia para conocer detalles sobre la situación en la Región.

“Es un dato que está socializado, puesto sobre la mesa para que la sociedad lo haga suyo y está a disposición para la toma de decisiones y en construcción continúa”, indicó.

Y agregó. “Este año construimos un Indicador vinculado al urbanismo, a la planificación de las ciudades y al impacto que estas tienen en el ambiente. Es vital que podamos comprender la pobreza no sólo desde lo material sino desde el hábitat, desde la cohesión social, desde la salud y bienestar de cada uno de los vecinos que viven en asentamientos”.

Entre otros conceptos Martín destacó que “hemos ido creciendo en el dato, en un principio eran netamente estructurales, barriales y después fueron creciendo en mayores dimensiones. En 2019 notamos que había un efecto sinceramiento porque por primera vez esos datos oficiales no estaban dispuestos y no se socializaban. Y vemos que el compromiso social tiene que ser muy grande para hacer un abordaje integral del tema. Porque si no se unen las fuerzas para pensar el planeamiento urbano, para ver cuáles son los pasos de integración no se va a poder llevar adelante”.