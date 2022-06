75 años para Ronnie Wood, que los celebrará tocando en Madrid con los Rolling Stones

Hoy a la noche, los Rolling Stones subirán al escenario en Madrid para iniciar su gira europea. La multitud le cantará el feliz cumpleaños a Ronnie Wood. Cumple 75. Y es el menor de los miembros de la banda.

Nadie lo duda. Un capo. Pero, Ronnie Wood tuvo una vida repleta de excesos. Entró al menos siete veces a rehabilitación. Pero allí está sobre el escenario. Dos veces le diagnosticaron cáncer. Pero él siguió. Keith Richards superó la operación en el cerebro y Mick Jagger la complicada intervención coronaria. Ahí van otra vez los tres, ya sin Charlie Watts, a tocar las viejas canciones, a sacudir a un público compuesto de padres e hijos, y seguramente de algunos abuelos también.

Ronnie suele decir que él fue el primero de su familia en nacer en territorio seco. Su familia era de gitanos que navegaban y se ganaban la vida como podían, vivían sobre el Támesis y sus canales, comerciando, pescando, arriando otras embarcaciones.

Dicen por ahí que, una noche de 1974, algunos de los Rolling Stones estaban en el vip de un boliche con toda la onda. Actrices, músicos de rock, modelos, productores, groupies. Mientras tomaban unas copas, Mick Taylor se acercó a Mick Jagger y acercándose a su oído para que el mensaje llegara nítido y no lo tapara la música, le dijo: “Me voy de los Rolling Stones”. Y salió por la puerta del boliche para no volver. Mick Jagger no se mostró demasiado afectado. Se dio vuelta, miró a Ronnie Wood y le preguntó: “¿Venís a grabar unos temas para nuestro nuevo disco?’”. “Estaba esperando que dijeras eso”, respondió Ronnie.

Ahora, lleva 47 años en el puesto. Pero para muchos, increíblemente, sigue siendo el nuevo. Sin ser fundador, nadie puede dudar que Ronnie Wood es un Stone de aquellos.

Le gusta pintar. Hace mucho tiempo que se dedica a la pintura. Sabe de arte. Sus trabajos se han llegado a cotizar en más de 300.000 dólares. Sus motivos son musicales: jazzeros, colegas y principalmente sus compañeros de banda.

Se casó tres veces y tiene seis hijos y seis nietos. El último matrimonio fue con Sally Humpries, más de treinta años más joven que él. En la actualidad siguen casados. De esa unión nacieron las mellizas Gracie y Alice que hoy tienen 6 años. Ellas son más chicas que los seis nietos de Ronnie.

Algo más. En 2017 le detectaron cáncer de pulmón. Lo intervinieron y le seccionaron parte de uno de los pulmones. Se negó de plano a realizarse tratamiento de quimioterapia: no quería perder su pelo. Logró superar la situación. En medio de la pandemia le descubrieron otro problema oncológico. Un cáncer de células pequeñas al que también derrotó.

Ya lo dijimos, hoy cumple 75. Y lo festejará arriba de un escenario, en la maravillosa Madrid, tocando con sus Stones.

Otro líder que nos enseña como se debe luchar contra el tiempo.