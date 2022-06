Etcheverry no pudo en la final de Perugia, pero será Top 80

A pesar de batallar dos horas y 48 minutos, Tomas Martín Etcheverry no pudo con el español Jaume Munar al perder por 6-3, 4-6 y 6-1, en la final del Challenger de Perugia, que se llevó en la región italiana de L’Umbria sobre canchas de superficie de polvo de ladrillo.

Al margen de la derrota, Etcheverry -que defendía el titulo obtenido la temporada pasada en dicho torneo- ascenderá al Top 80 (hasta ayer se encontraba 90), que será la mejor posición del tenista platense en el ranking ATP, desde que se encuentra compitiendo en el terreno profesional.

En lo que respecta a la final, Etcheverry no pudo repetir las actuaciones que tuvo por ejemplo en rondas previas del Challenger de Perugia frente al croata Borna Coric (ex número 12 del mundo) y el alemán Maximilian Marterer (ex Top 50) en el marco de cuartos de final y semifinales, respectivamente.

Etcheverry, de 22 años, tuvo mucho altibajos en su juego durante el partido frente a un experimentado Jaume Munar, que con la actualización del escalafón mundial pasará a ocupar el puesto número 75.

Tomy “padeció” su propio saque como consecuencia de su baja eficacia y por la cantidad de quiebres que tuvo de su rival. Fueron en total ocho los “break” de parte del español Munar, cuatro de ellos en el primer set.

En estos tiempos del tenis actual “jugar sin saque” es una ventaja muy grande y sobre todo en una final, pero a lo largo del torneo como de la temporada es un arma con la que Tomy ha perdido efectividad y es un detalle a mejorar con su cuerpo técnico integrado por Carlos Berlocq y Miguel Pastura.

Después, como siempre, Etcheverry mostró su valentía a la hora de jugar cada punto como en el segundo parcial donde arrancó abajo 0-2 y se lo terminó llevando con un tanteador de 6-4.

En el último set fue clave el quiebre de Munar después de extenso cuarto game para ponerse arriba en el marcador 3 a 1. Ahí, Etcheverry sintió el trajín de toda la semana en Perugia, donde es un de la favoritos de los “tifosi”.

Sin lugar a dudas este ascenso en el ranking le viene por demás bien a Tomy Etcheverry para lo que viene en lo inmediato y de cara a su presentación a Wimbledon, que de acuerdo al corte se encuentra clasificado para el cuadro principal del tercer Grand Slam del año.

CAÍDA DE CACHÍN

Por otra parte, Pedro Cachín perdió ayer la final del Challenger de de Lyon, en Francia, al caer en el partido decisivo ante el jugador local Corentin Moutet por 6-4 y 6-4.

El cordobés Cachín, nacido en la ciudad de Bell ubicado en el puesto 142 del ranking mundial de la ATP, perdió contra Moutet (128), al cabo de 1 hora y 31 minutos de juego.

El Challenger de tenis de Lyon, en Francia, se llevó a cabo sobre canchas de superficie de polvo de ladrillo y repartió un total de 90.280 euros en premios.