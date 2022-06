Delantero récord

“La verdad es que estoy bien, contento con el triunfo que se logró. Me siento bien, contento, estoy en un momento lindo. Lo estoy disfrutando mucho”. Las palabras de Cristian Tarragona tras una nueva victoria -y un nuevo gol suyo- ante Patronato hablan a las claras de un momento tremendo del delantero santafecino que se ha convertido en el goleador con mejor arranque en Gimnasia en más de 50 años.

Es que sus 11 goles en 17 partidos marcan claramente el momento de un delantero que está atravesando quizá el mejor momento de su carrera, Hay que retrotraerse a Hugo Lóndero (1967-1968) para encontrar una cifra similar en sus primeros 17 juegos. Jugadores con carreras brillantes en el Lobo no tuvieron el inicio que ha mostrado Tarragona en este 2022: Diego Alonso con 9 goles en 1999 y Facundo Pereyra con igual cantidad en la B Nacional en el segundo semestre de 2012 son los más cercanos. Incluso los únicos jugadores triperos que han salido goleadores absolutos de un campeonato de AFA no tuvieron semejante bautismo con la camiseta azul y blanca, tales los casos de Roberto Sosa con 6 tantos (1995-1996) y Gonzalo Vargas con 5 (2005).

El futbolista tripero con mejor inicio es Juan Raúl Echevarrieta, quien hizo 16 goles en sus primeros 17 juegos en el lejano 1932. Incluso, fue tan impactante que le hizo un triplete a Boca en un 6 a 2. Años después, el wing izquierdo dejó su sello en el fútbol brasileño en el Palestra Italia, el actual Palmeiras.

Los que tuvieron mejor incio que Tarragona fueron Roberto Rodríguez (1943), José Chirico (1952) y el “Tanque” Alfredo Rojas (1962), todos con 12 goles. Con 11 igualó a Ángel Bottaro (1915-1916), Francisco Loiácono (1955, con gran trayectoria luego en Italia) y el ya mencionado Hugo Lóndero (1967-1968)recordado en el fútbol colombiano por su paso por el Cúcuta Deportivo.

el mejor momento de tarragol

Los hinchas tirperos se enamoraron de Cristian Tarragona. Inteligente, con buena técnica, ya se ganó las primeras ovaciones del Bosque. “Más allá de la ovación, yo creo que hay que reconocer al hincha porque cada vez que venimos llena la cancha, cuando jugamos de visitante siempre está apoyando de una u otra manera. La verdad que me pone contento que reconozcan lo que uno hace adentro de la cancha. Yo trato de devolverle al hincha el cariño con goles”, dice el 25. Y vaya que lo ha logrado.

El delantero de 31 años nunca tuvo estos números en su carrera, que empezó en Arsenal de Sarandí en el año 2012. Allí solamente disputó un partido, ya que no alcanzó a firmar su primer contrato. Luego empezó su peregrinaje por los distintos estamentos del fútbol nacional con pasos por Alvear Foot Ball Club de General Pico (6 goles en 23 partidos) y Atlético Colegiales de Concordia, (17 partidos, 3 goles) ambos clubes que militaban en el Argentino B.

En 2014 logró dar el salto a Santamarina de Tandil para disputar el Nacional B pero allí casi no juugó y en busca de continuidad fue a Tiró Federal de Rosario (4 goles en 18 partidos jugados). Fu en su siguiente destino, Juventud Unida Universitario, donde sacaría “chapa” de goleador. Sus 11 goles en 16 encuentros ayudaron al ascenso del equipo puntano al Nacional B.

Por esas actuaciones, Temperley compró su ficha y permitió el regreso del futbolista a la primera división. Allí no logró convetir goles en apenas 9 partidos. Por eso salió cedido a Independiente Rivadavia de Mendoza en la temporada 2016/2017 convirtiendo 13 goles en 36 partidos.

Tras es buen paso por la segunda categoría, Temperley lo transfirió al Atlante mexicano que a mediados de 2017 jugaba en segunda división. En el equipo que en ese entonces jugaba como local en Cancún hizo 5 goles en 24 partidos por lo que al año siguiente regresó a nuestro país para ponerse la camiseta de Platense que recién había retornado a la B Nacional.

En el Calamar empezó a mostrar algo de lo que venía insinuando. Hizo 9 goles en 27 partidos y además mostró buen nivel de juego. Por ello, Patronato -que venía acertando en el hallazgo de delanteros como Sebastián Ribas- lo sumó para la temporada 2019/2020 y de ese modo logró su segundo regreso a Primera División. En “El Patrón” logro disputar 24 partidos en los cuales logró convertir en 9 ocasiones.

Desde ahí es historia conocida. Su buen nivel en el equipo de la capital entrerriana lo catapultó a Vélez Sarsfield, club al que llegó a mediados de 2020. Aún sin ser titular indiscutido jugó mucho: 36 partidos, en los que convirtió 9 goles. Tras no renovar contrato con el equipo de la V azulada, Gimnasia -que hacía varios mercado se fijaba en él- avanzó lo suficiente para lograr la firma del contrato que caducará a fines de este año. Sin dudas, es el mejor momento en la carrera de Cristian Tarragona. No solamente por los fríos números, sino porque la experiencia lo convirtió en un delantero completo, puntal del equipo de Néstor Gorosito que se trazó objetivos superadores en este segundo semestre del año y quiere volver a jugar una copa internacional en 2023.

“El objetivo es sumar la mayoría de los puntos posibles. Hay que ir paso a paso, tranquilos. No subirse al caballo porque sabemos que no hay que relajarse. Todos los partidos son diferentes y difíciles. Hay que seguir trabajando y tratar de sumar en todas las canchas”, es el análisis del delantero. Pies sobre la tierra para no creérsela más allá de las 8 victorias en los últimos 11 partidos del equipo albiazul.

Después de aquella derrota ante Sarmiento en 60 y 118 que tanto costó -fueron los puntos que privaron al Lobo de clasificar a los octavo de final de la Copa de la Liga- el equipo logró hacerse fuerte de local, ganando todos los compromisos. “La idea es hacernos fuertes en el Bosque, que a los rivales se les haga difícil ganarnos. Queremos ser un equipo fuerte y competitivo, de local y de visitante mucho más”, aseguró el delantero.

Con las actuaciones que tuvo hasta ahora, Tarragona no solamente se ha convertido en el mejor delantero, sino tal vez en el más exitoso fichaje en años. Con los ojos de varios clubes encima, será una dura tarea la renovación del contrato con Gimnasia.

Diego Martín Alonso: Hizo 9 goles en sus primeros 17 juegos. El “Tornado” llegó en 1999 de la mano de Gregorio Pérez como gran promesa de Bella Vista. Jugó solamente una temporada en la que convirtió 17 tantos en 32 partidos y fue transferido al Valencia español. Tras varios años en España y un paso por el fútbol chino, regresó al Lobo en 2008.

Juan Raúl Echevarrieta: 16 goles en sus primeros 17 partidos. El “Vasco”. Nacido en Olavarría, debutó en 1932 como wing izquierdo en lugar del legendario “Gaucho” Morgada. Estuvo en el club hasta 1938 y además jugó en Palmeiras, Santos e Ypiranga, todos clubes brasileños. En el Tripero convirtió 45 goles en 102 partidos.