La Loma: domiciliaria para el joven acusado de asesinar a su hermana

En las últimas horas, la Justicia platense le otorgó la prisión domiciliaria al joven de 16 años acusado de asesinar a su hermanastra, Sabrina Carusotti (35), en La Loma. El menor está imputado por “homicidio simple”.

La fiscal que interviene en la causa, Carmen Ibarra, hizo lugar al planteo de la defensa al entender que no existen riesgos procesales.

A su vez, esta parte asegura que se trató de un caso de defensa personal propia y de terceros.

Las autoridades judiciales determinaron que el adolescente no regresará a la escena del crimen. En tanto, se confirmó que irá a un domicilio alternativo de La Plata para llevar adelante la reconstrucción del homicidio.

El hecho

El crimen de Sabrina Carusotti (35) ocurrió el pasado 7 de junio, en la casa de la madre de la víctima, ubicada en 43 entre 25 y 26, del barrio La Loma.

En medio de una discusión que derivó en una pelea, el chico de 16 años habría salido en defensa de su madre y fue así que atacó a su media hermana con un cuchillo de cocina, causándole las heridas que resultaron mortales.

“No la quería matar, no quería que termine así”, habría declarado ante la fiscal del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata, donde además contó: “Estaba asustado, temblando, era todo un griterío, no sabía qué hacer. Pensé que iba a matar a mi mamá. Le puso un cuchillo en el cuello pidiéndole plata”.

Y agregó: “Le dije que la soltara y la apuñalé. No la quería matar. A pesar de todos los problemas, era mi hermana”.

“Me acuerdo de los gritos y me duele el pecho. Si no intervenía terminaba todo peor. Quería que se vaya y no cause más problemas”, concluyó el joven, quien seguirá imputado por “homicidio simple”.