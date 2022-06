Entre el pollo, el cerdo y el precio de lujo, la carne sigue en picada en la mesa

Hace pocos días se conoció el dato de que el consumo de carne vacuna cayó a su peor nivel en los últimos 100 años. Es que a pesar de la promoción de algunos cortes en el programa de precios populares, del año pasado a este, aumentó un 68,4 por ciento y eso, sin dudas, impactó en el hábito. En La Plata, los carniceros consultados por EL DIA informaron que la carne de vaca lleva dos meses sin aumentar.

En línea con la estadística nacional, un empresario de la carne sostuvo que hacia el año 1970 se consumían alrededor de 85 kilos de carne por persona, pero se comían solo 6 kilos de pollo y muy poco cerdo.

“Hoy se consumen 47 kilos de carne de vaca y la misma cantidad de pollo. Además, se ingieren unos 15 kilos de cerdo. Eso totaliza unos 110 kilos de consumo de las tres proteínas”, afirmó el empresario platense.

En las carnicerías locales la opinión fue dispar. Si bien casi todos reconocieron que se consume menos que antes, algunos destacaron que, según los barrios, hay clientes con buen nivel adquisitivo que no modificaron el consumo.

Mariano Colaianni, al frente de una carnicería de 60, entre 135 y 136, remarcó que los precios de la carne vacuna “están quietos” desde hace dos meses y que en particular por estos días se aceleran las ventas para homenajear a los padres.

“El 24 y 31 de diciembre, el Día del Niño, el Día de la Madre y el Día del Padre, son las fechas en las que más se vende cortes para la parrilla”, dijo el carnicero.

Con tres décadas de experiencia en el rubro, Colaianni reconoció que en distintos momentos se produjeron bajas en el consumo y que el último “cimbronazo” se sintió hace dos meses cuando la carne pasó de costar 900 pesos el kilo, a 1.300 y 1.400 pesos.

“La gente se vuelca circunstancialmente al pollo y al cerdo, pero ahora las supremas están entre 900 y 950 pesos, y tampoco la gente come más de un par de veces a la semana esa carne”, opinó.

En otro orden, descartó que se haya encarecido la paleta, el rosbeef y la bola de lomo porque en las carnicerías se paga por la media res.

“Una cosa son las carnicerías de algunos barrios en las que se nota la baja de consumo y otra, la de las carnicerías situadas en barrios en los que vive gente clase media o clase alta, pueden fluctuar las ventas, pero no de manera alarmante”, dijo y agregó que la gente no se deje engañar por algunas promociones engañosas en las que la calidad de la carne no es de lo mejor.

En otra carnicería de avenida 60, entre 8 y 9, Juan Carlos Marchán señaló que el panorama está “oscuro”, pero reconoció que en el último mes y medio repuntaron las ventas.

“En mi comercio la caída que se vino dando en los últimos meses fue menor porque trato de mantener los valores y la calidad de los productos; por un lado, encuentro locales con las promociones de precios cuidados que son de inferior calidad y en otros, que los precios son bastante más altos que los míos”, afirmó el carnicero y dijo que espera que no se confirmen ciertos rumores que prevén una suba del producto para fines de julio o principios de agosto.

“Es que la gente ya no encuentra sustitutos económicos porque también aumentaron mucho el pollo y el cerdo”, aclaró.

En relación a las ventas por el Día del Padre, expresó que ya hay clientes que anticiparon sus pedidos, pero en líneas generales, cuando se da un fin de semana largo, los platenses prefieren viajar y postergar las reuniones familiares.

Baja histórica

Según un informe del Instituto de la Carne Vacuna (IPCVA), el consumo de la carne sigue en baja. Incluso cayó a su peor nivel en 100 años, con apenas 47,8 kilos per cápita, “producto de la crisis económica, la pobreza y un cambio de paradigma en los gustos de la gente”, se informó.

Sobre los 109,4 kilos por habitante al año de proteínas animales que consumió el argentino promedio el año pasado, 47,8 fueron de carne bovina y representaron apenas el 44 por ciento del total, cuando a principios de este milenio alcanzaban entre el 60 y 70 por ciento.

La cifra llegó al menor nivel desde 1920, hace más de 100 años, y según la investigación realizada por Alberto Lugones y Emilce Terré, la baja participación de la carne bovina en la dieta de los argentinos se debe tanto a la elección de alimentos de base vegetal como a la incorporación de otro tipo de carnes para ingerir proteínas.

Tampoco es menor el dato de que en términos interanuales la carne vacuna ya aumentó su precio un 68,4 por ciento.

En las carnicerías locales se coincidió que los clientes que iban de dos a tres veces por semana, ahora van una y compran menos.