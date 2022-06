Apareció en Venezuela el cura de Maipú: denunció maltratos y apuntó contra un obispo de Chascomús

La localidad bonaerense de Maipú, ubicada en los márgenes de la Autovía 2, más cerca de Mar del Plata que de Buenos Aires, estuvo en vilo varios días tras la misteriosa desaparición del padre Ludovis Enrique Navarro León, un cura que había llegado al pueblo hacía menos de un año. Finalmente apareció este miércoles en un video grabado desde su Venezuela natal, en el que denunció maltratos y discriminación por parte de la comunidad.

Desde allí, dijo que se fue porque “unos señores” lo maltrataron verbal y físicamente, y que cuando se lo comunicó al obispo de Chascomús, no recibió respuesta.

“Me llamaron venezolano muerto de hambre, maldito venezolano, regresa a tu país”, manifestó el sacerdote, quien remarcó que no recibió apoyo cuando pidió ayuda al obispado.

Por su parte, desde Venezuela, el cura advirtió que en esa iglesia “hay un grupo reducido que insiste en no permitir el ingreso a aquellas personas que usan pierceing, que se tatúan, que no reúnen las condiciones para estar en la parroquia”.

El sacerdote mencionó puntualmente a la comunidad LGBT, a quien “tampoco la dejan participar parroquial”. Según indicó, se lo comunicó al obispo y “les dio la razón” (en no dejarlos entrar).

Describió, además, una situación ocurrida con una maestra catequista. “Había una actividad para las 19:00, que era un Vía Crucis y había que estar en la iglesia a las 18:00. Por llegar 5 minutos antes, una maestra cuyo nombre no quiero decir, me faltó el respeto, me humilló, llegando al límite de querer darme una cachetada”, contó.

El religioso oficiaba en la iglesia Nuestra Señora del Rosario, de la que desapareció sin dejar ningún tipo de rastro ni que se conocieran hechos de violencia. El párroco había sido visto por última vez entre el martes y el jueves de la semana pasada.

El cura llegó a la localidad en agosto de 2021 por el Obispo de Chascomús para reemplazar al Padre Julio Aguilar, trasladado a San Clemente del Tuyú, según informó Clarín. Maipú es una localidad pequeña, de apoco menos de diez mil habitantes.

La última vez que habían visto al Padre fue el martes, cuando todavía cumplía funciones dentro de la comunidad. Primero, los encargados de realizar tareas en la iglesia alertaron sobre su ausencia al día siguiente. Intentaron comunicarse con él, pero no respondía a llamados ni a mensajes.