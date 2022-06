Basura, transporte, estacionamiento y más: cómo funcionará la Ciudad durante el finde XXL

Con motivo del feriado extra largo, la Municipalidad de La Plata informó el funcionamiento de los servicios locales desde este viernes y hasta el lunes. En ese esquema está previsto que las oficinas de la Comuna permanezcan sin atención al público, no rija el sistema de Estacionamiento Medido y se realice un operativo especial de recolección de residuos.

Desde la comuna se precisó que el viernes 17 no habrá prestación del servicio de recolección, por lo que se solicita a los vecinos no sacar las bolsas de residuos. Por su parte, el lunes 20 sólo funcionará el acopio de habituales (bolsa negra) y no habrá recolección de bolsa verde ni de no habitual (escombros y similares). De forma complementaria, el sábado se realizará un esquema ampliado que incluye el normal servicio del día, mientras que también se agregarán aquellos barrios que tengan recolección los lunes, miércoles y viernes. Finalmente, el domingo -tal como sucede regularmente- no habrá servicio.

En otro orden, el sistema de Estacionamiento Medido no será aplicado durante ambos feriados; como así tampoco se otorgarán turnos para obtener licencias de conducir.

En cuanto al transporte público, el servicio funcionará con frecuencia de feriado tanto el viernes como el lunes, mientras que los Centros de Salud dispondrán de guardias de enfermería las 24 horas. En tanto, el SAME trabajará con total normalidad, atendiendo urgencias al número 107.

El Cementerio Municipal mantendrá sus puertas abiertas para visitas de 7 a 15 horas; al tiempo que la administración estará abierta de 8 a 12.

En lo que respecta al entretenimiento y la actividad física, la República de los Niños funcionará ambos días a partir de las 7 con todas sus actividades disponibles; mientras que el Parque Ecológico Municipal abrirá de manera normal para el esparcimiento de los vecinos, de 9 a 19 horas.

Conjuntamente, las áreas vinculadas a la Seguridad local mantendrán un normal funcionamiento con controles permanentes en las diversas zonas del Partido. Asimismo, desde Convivencia y Control Ciudadano confirmaron que se realizarán inspecciones, operativos viales y controles de nocturnidad durante todo el fin de semana largo; y a su vez, se recibirán denuncias vecinales a través de la línea de Atención al Vecino del 147.

Por último, se informó que el Mercado Central (venta minorista) abrirá sus puertas mañana de 8 a 13, el sábado de 8 a 16, el domingo de 8 a 13 y el lunes permanecerá cerrado. El Mercado Regional (venta mayorista) estará cerrado sábado y domingo, y el lunes estará abierto por la tarde-noche para realizar las descargas de mercadería.