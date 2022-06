HOY

MÚSICA

Edoras Folk.- Hoy a las 21 en 71 Nº 1123, entre 17 y 18, música tradicional irlandesa con Lucas Rodríguez (guitarra), Christian Araya (violín) y Marcos Houlgrave (banjo tenor, mandola). A la gorra.

Mato Ruiz.- Hoy a las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8, presenta su disco “Especie bebé” con invitados.

Ibiza Pareo.- Hoy a las 23 en Royce, 13 esquina 47, el dúo de electrónica pop conformado por Ani Castoldi y Marina La Grasta presenta su disco “Crisis de amor”. Abren Viktoria Jáuregui (Vurkina), Invertida y Rumanians.

Trío Clase Unica.- Hoy a las 22 en Frida, 12 y 522, junto a Facundo Juncos en guitarra y voz. Boleros, jazz latino, salsa y Tango.

TEATRO

La arrogancia de la piedra.- Hoy a las 20.30 en Dynamo, 17 y 68, de Jazmín García Sathicq.

Imprenteros.- Hoy a las 21 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, de Lorena Vega y hnos.

Humorísimas.- Hoy a las 22 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, presenta su nuevo show “Súper Fantásticas” con Jonatan Sapag, Nico Prada & Marta La Churrasquera.

Yo soy Bataclana.- Hoy a las 21 en Doble T, 34 N°1618 entre 27 y 28, en la que tres mujeres se enfrentan a lo preestablecido.

CONFERENCIAS

Platería.- Hoy a las 20 en el Rotary Club de Los Hornos, 60 y 134, Rinconada Criolla presentará al platero Javier Denappole, quien disertará sobre “La platería, desde la Colonia a nuestros días”. Cierre musical a cargo de Raquel Pastor en canto, y las guitarras de Bautista Mariano y Guillermo Millán. Gratis.

EXPOSICIONES

10º exposición de pintura y cerámica en el Círculo Trentino.- Con motivo del Mes de la Italianidad, el Círculo Trentino de La Plata, ubicado en 18 N° 276, realizará la 10° Exposición de Pintura y cerámica que se podrá visitar hoy, mañana y el domingo, de 18 a 21. Durante la apertura, hoy, actuará la cantante Daiana Dinamarca, mientras que el cierre, el domingo, estará a cargo del Coro de la Anunciación.

39º aniversario de La Galería Gauguin.- Hoy a las 19 en la Galería Gauguin, Cantilo N 468, quedará inaugurada una muestra en homenaje a los 39 años de la galería con obras de Juan C. Manchiola, Gabriel Grioni, Marcelo Rizzo, Silvia Bianconi, Cecilia Szelagowski, Masquedoblarte, Laura de La Serna, Emiliano Solis, Raúl Coppola, Roxana Mayeyoshimoto, Nilda Fernández Uliana y Walter Di Santo. Se podrá recorrer hasta el 30 de junio.

Agustín Viñas en el Museo Catedral.- Desde hoy y hasta el 21 de agosto se podrá visitar en las salas de exposiciones temporarias del Museo Catedral, 14 entre 51 y 53, la muestra del artista platense Agustín Viñas. Habrá actividades lúdicas para chicos y grandes todos los sábados, domingos y feriados a las 15 y 16. Menores de 10 años gratis.

MAÑANA

MÚSICA

Los Auténticos Decadentes.- Mañana a las 21 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, celebran sus 35 años.

Joel Durán.- Mañana a las 21 en el Cine Teatro Victoria, Montevideo entre 12 y 13, Berisso, con la apertura de Belén Paturlanne y Giuliana Scumburdi.

Gala lírica en homenaje a Italia.- Mañana a las 20.30 en el Teatro de Cámara, diagonal Urquiza entre 462 y 464, la asociación Lumen Artis realizará una Gala Lírica en homenaje al 76° aniversario de la República de Italia auspiciada por el Consulado General de Italia La Plata. Con las actuaciones de Mónica Ferracani (soprano), María Luján Mirabelli (mezzosoprano), Enrique Folger (tenor), Leonardo López Linares (barítono) y Eduviges Picone, concertación al piano. Abordarán obras de Donizetti, Verdi, Puccini, Cilea. Finalizado el concierto habrá un brindis con autoridades, público y artistas. Informes: www.lumenartis.org

Oda a un Cuerpo Celeste.- Mañana a las 20 en Depuramadre, diagonal 93 entre 13A y 13B, City Bell. Canciones del mundo y poesía inspiradas en la luna, interpretadas por Amparo Domián en voz y percusión y Marcos Archetti en bajo y coros. Fattoruso | Maza | Barrocas | Miodownik.- Mañana a las 20.30 en Doble T, 34 N°1618 entre 27 y 28.

Tarde de folclore y peña libre.- Mañana a las 15 en el Centro Cultural y Polideportivo “Papa Francisco”, Ruta 11 y 44 (ex 604), Berisso. Con las actuaciones de Ceferino Céspedes, Nilda Arancibia, José Reynoso, Talleres de Danzas con Jeremías Gatica, de Bailarines Independientes de La Tercera Edad coordinado por Zoraida, y Grupo de baile San Ramón. Entrada libre y gratuita.

Patricia Boquín y Martín Garayzábal.- Mañana a las 21.30 en el Club Ateneo Popular, 39 entre 115 y 116, show de melódicos, boleros y tangos.

TEATRO

Encantado de conocerme.- Mañana a las 21.30 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, en el marco del ciclo Visitante llega esta obra de Javier Lester Abalsamo y Sergio Saltape, bajo la dirección de Javier y actuación de Sergio. No todo es alegría en la vida de un payaso. ¿Qué sentimientos le despiertan después de una función?… Al llegar a su casa, debe toparse con una realidad muy diferente a la que vive en su trabajo: no tiene a quien hacer reír. En código de clown, nuestro payaso mostrará su intimidad, develando el vacío que hay en ella…o no.

El elogio de la risa.- Mañana a las 21 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, de y por Gastón Marioni con actuación de Bananita González.

Perro que ladra.- Mañana a las 20 en Dynamo, 17 y 68, con idea y dirección de Fabián Fernández Barreyro.

Desventuras de la vida cotidiana.- Mañana a las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, versión libre sobre textos de J. Mauricio y O. Viale, con idea y dirección de César Palumbo. Con Caro Amigo, Gaby Ratto, Flor Ulloa, Silvia Ferroni, Isabel Palumbo, Dante Busatto y Milagros Díaz.

Humorísimas.- Mañana a las 22 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, presenta sus grandes éxitos con Jonatan Sapag, Nico Prada y Marta La Churrasquera.

INFANTILES

La Sirenita.- Mañana a las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo de Artex100pre, bajo la dirección de Nico Alonso.

CINE

Locomotora.- Mañana a las 21 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Andrés Vernetti en el marco del ciclo FESAALP.

DOMINGO

MÚSICA

Los Auténticos Decadentes.- El domingo a las 21 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, celebran sus 35 años.

Concierto en homenaje a la Bandera.- El domingo a las 18 en la Sala Piazzolla del Argentino, 51 entre 9 y 10, se ofrecerá el concierto “Canciones para nuestra bandera”. Participarán los cantantes Marisú Pavón, Roxana Devigiano, Santiago Martínez, Sebastián Sorarrain y Juan Carlos Vassallo, todos integrantes del Coro Estable, con el acompañamiento musical de la pianista Eduviges Picone. El repertorio estará conformado por la suite “Indianas” para cuatro voces y piano de Carlos Guastavino, la reconocida Canción a la bandera de la ópera “Aurora” de Héctor Panizza y una selección de canciones de otros compositores argentinos. Las entradas gratuitas, con reserva previa online, se podrán obtener a través del link publicado en la Web y redes sociales del Instituto Cultural y del Teatro Argentino.

Las guitarras Platenses + Eduardo Correa (lo mejor del rock nacional) + Buby.- El domingo a las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Bailable.

TEATRO

Xamila Denisse.- El domingo a las 21 en Doble T, 34 N°1618 entre 27 y 28, stand up.

El elogio de la risa.- El domingo a las 20 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, de y por Gastón Marioni con actuación de Bananita González.

Humorísimas.- El domingo a las 22 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, presenta su show especial “Clásicos y algo más” con Jonatan Sapag, Nico Prada y Marta La Churrasquera.

CINE

La Reparación: proyección y charla debate.- El domingo a las 18.30 en el Espacio INCAA del Cine Municipal EcoSelect, 19 y 51, se proyectará el documental dirigido por Alejandra Perdomo que aborda el tema del abuso sexual en las infancias y adolescencias a partir de testimonios de víctimas, diversos colectivos y especialistas. Luego, charla debate con la presencia de la cineasta.

White Dog.- El domingo a las 21 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Samuel Fuller, en el marco del ciclo Freakshow.

Eventos

Evolution Fest! Feria cultural.- El domingo en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

LUNES

MÚSICA

Voces de la Surería.- El lunes a las 12 en La Salamanca, 5 N° 1422 entre 61 y 62, en el marco del Cierre del Ciclo que coordina Emanuel Gabotto actuará Gabriela Fernández en canto y guitarra. Participarán invitados especiales.

EVENTOS

